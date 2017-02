Boursorama Banque prolonge son offre de bienvenue

Boursorama Banque est la banque en ligne de la Société Générale. Elle est aujourd’hui deuxième sur le marché avec plus d’un million de clients, juste derrière ING Direct. A l’instar de toutes les banques en ligne, elle propose une offre de bienvenue pour toute nouvelle ouverture d’un compte courant. Cette dernière, lancée en octobre 2016, vient d’être prolongée jusqu’au 2 mai 2017.

Boursorama Banque, 9 fois sacrée banque la moins chère du marché

Avec un compte bancaire gratuit, les retraits et virements en zone euro gratuits, et de nombreux autres services sans aucun frais, Boursorama Banque offre à ses clients une expérience inédite. En effet, cette dernière allie à la fois un excellent service client, une offre très large de produits et de services ainsi que des prix défiants toute concurrence. Ce n’est pas un hasard si, pour la 9ème année consécutive, Boursorama Banque a reçu la médaille de « banque la moins chère du marché ». Comparé à un établissement bancaire traditionnel qui vous revient en moyenne à 193 euros par an, comptez environ 12,50 euros dans la filiale en ligne de la Société Générale.

L’offre de bienvenue pour séduire toujours plus de clients

Afin à la fois de ne pas paraître avare face à ses concurrentes, mais surtout, de conserver sa place de banque la moins chère du marché, Boursorama Banque vient d’annoncer qu’elle prolongerait son offre de bienvenue jusqu’en mai 2017. Afin d’en profiter, il vous suffit de rentrer le code BRS80 lors de votre inscription. Ainsi, vous profiterez d’un bonus de 80 euros directement crédité sur votre compte. Attention, notez que vous devrez effectuer les différentes démarches exigées pour pouvoir bénéficier de cette prime. Entre autre, vous devrez effectuer votre premier versement de 300 euros dans les 5 jours suivant la réception du mail de validation de votre dossier.

60 euros en bons d’achats Amazon offerts avec le compte Welcome

A l’instar de Monabanq, Boursorama Banque essaye également de s’ouvrir à une clientèle jeune grâce à son compte Welcome. La banque en ligne du Crédit Mutuel propose un compte à 24 euros par an pour tous ses clients. A l’inverse, Boursorama avec son compte Welcome offre la possibilité aux jeunes et aux personnes ne disposant pas de 1.000 euros de revenu net mensuel minimum d’avoir tout de même accès à la banque en ligne. Ce dernier est facturé 1,50 euros par mois soit 18 euros par an. Tous les services d’un compte bancaire classique y sont associés. Notez qu’en ouvrant un tel compte avec le code AMZ60, vous pourrez profiter de 60 euros offerts en chèques-cadeaux sur Amazon.fr. Ce geste montre une fois de plus la volonté de Boursorama Banque de séduire un public toujours plus large et jeune.

