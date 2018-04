Boursorama Banque a séduit 223.000 clients en 6 mois

Boursorama Banque est un mastodonte. Entre octobre 2017 et mars 2018, la banque en ligne française a séduit plus de 223.000 clients. La croissance continue d’accélérer pour l’établissement sur internet numéro 1 dans l’Hexagone qui continue sa « conquête ».

Boursorama Banque se concentre sur l’acquisition de clients

Le directeur général de Boursorama Banque est parti à la chasse à la croissance, et il n’hésite pas à utiliser un champ lexical guerrier pour illustrer sa stratégie. Si la banque en ligne du groupe Société Générale est aujourd’hui loin d’être rentable, l’objectif de Boursorama Banque est d’investir aujourd’hui pour récolter les fruits sur le long terme.

Alors que la banque en ligne se démocratise grâce à ses nombreux avantages, Boursorama Banque souhaite donc s’accaparer une large partie du marché afin d’accroître sa base de clients. Elle a fait de l’acquisition clients son objectif principal, relayant au second plan la fidélisation. Un pari risqué, qui la distingue de nombreux établissements bancaires en ligne qui travaillent particulièrement bien leur relation client.

Sur la dernière année, Boursorama Banque s’est largement ouverte au grand public grâce à de nouveaux comptes bancaires spécialisés. Alors qu’elle se contentait pendant longtemps d’un seul compte bancaire « gratuit sous condition » (1.000 euros de revenus par mois), Boursorama Banque s’est résolue à accepter tout le monde grâce à de nouvelles offres : Welcome – qui est un compte gratuit et sans condition de revenu, Kador – qui est un compte pour les mineurs, ou encore Boursorama Pro – qui est un compte pour les professionnels et entrepreneurs.

Une croissance de 53% par rapport à l’année dernière

Ces trois nouvelles offres, qui viennent compléter le compte classique Boursorama, ont permis de tirer la croissance vers le haut : sur les 6 derniers mois, la banque en ligne a séduit pas moins de 223.397 nouveaux clients. Le communiqué de presse de l’établissement affirme que la croissance s’élève à 53% par rapport à la même période sur l’année précédente. Pour rappel, Boursorama Banque avait déjà annoncé 30% de croissance sur l’année 2017, lui permettant d’atteindre 1,3 million de clients dans son portefeuille.

Avec ces nouveaux produits bancaires, le profil moyen du client Boursorama Banque évolue également : alors que la moyenne d’âge était de 41 ans en 2015, elle n’est plus que de 39 ans actuellement. Le compte Welcome et le nouveau compte Kador ont attiré une clientèle plus jeune vers la banque en ligne. Toujours selon le communiqué, 39% des nouveaux clients auraient entre 18 et 30 ans, alors qu’ils n’étaient que 32% auparavant. En parallèle, ses clients restent plutôt aisés puisqu’ils détiennent en moyenne 18.000 euros sur leurs comptes / livrets bancaires.

