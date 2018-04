Boursorama dévoile un partenariat avec Burger King et Ubisoft

Alors que la majorité des banques en ligne s’intéresse pour le moment assez peu aux jeunes, Boursorama Banque a opté pour une stratégie différente : après les nombreux produits d’épargne pour mineurs, elle a lancé un compte bancaire Boursorama Kador pour les 12-17 ans. Pour mettre en lumière ce produit, elle s’associe sur une opération avec Burger King et Ubisoft entre le 19 avril et le 31 mai 2018.

Une opération menée avec des influenceurs

Boursorama Banque mène parfaitement sa communication, et elle dévoile aujourd’hui une nouvelle opération séduction auprès des jeunes : c’est la première fois que la banque en ligne réalise un geste commercial pour sa jeune clientèle.

Pour toute ouverture de compte courant Kador entre le 19 avril et le 31 mai 2018, le jeune titulaire du compte courant bénéficiera d’une prime de 50 euros qu’il pourra dépenser chez Burger King ou Ubisoft. Une opération sera également menée avec deux célèbres Youtubeurs (Tim et CYR!L) et permettra aux participants de repartir avec des sandwichs Burger King et des jeux Ubisoft gratuits.

Ces dernières années, Boursorama Banque a véritablement réalisé l’importance des jeunes. En effet, l’attachement des français à leur premier compte bancaire est aujourd’hui un réel frein au changement de banque. Séduire une clientèle jeune permet ainsi à la banque d’investir sur le long terme et conserver ses clients. Si Boursorama Banque s’est longtemps contentée d’offrir uniquement des produits d’épargne aux mineurs (assurance-vie, compte sur livret, Livret A), son compte Kador vient offrir une solution complète et gratuite aux mineurs. Une seule condition : cette offre est pour le moment limitée aux enfants dont les parents sont eux-mêmes clients chez Boursorama Banque.

Comment obtenir le bon d’achat avec Boursorama ?

Afin d’obtenir un bon de réduction chez Burger King ou Ubisoft, il faudra entrer un code promotionnel au moment de l’inscription. Pour obtenir une prime de 50 euros à valoir chez Burger King, il faudra utiliser le code BK50, tandis que la prime de 50 euros chez Ubisoft pourra être activée avec le code UBI50.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette offre dédiée au compte Kador Boursorama directement sur le site officiel de l’établissement en utilisant le lien ci-dessous :

Visiter le site

Ci-dessous, Boursorama vante les 10 avantages du compte Kador :