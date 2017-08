Boursorama Expert : plateforme pour traiter le Forex et CFD

Le Forex et les CFD sont deux instruments financiers hautement spéculatifs qui ne sont pas conseillés pour les investisseurs débutants. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise si l’AMF a interdit toute communication et publicité autour de ces produits financiers. La plateforme Boursorama Expert donne cependant un accès à ces produits. Celle-ci est réservée à des traders expérimentés.

Boursorama propose à ses clients différentes solutions de trading selon les besoins de leurs clients. Evidemment il y a la plateforme traditionnelle qui permet de traiter sur le marché des actions classiques, il y a également la plateforme Direct Emetteurs qui permet de traiter sur des warrants, turbos et certificats. Et enfin il y a la plateforme Boursorama Expert qui permet d’accéder au marché du Forex, des CFD et des Futures et Options. Cette offre est uniquement dédiée à un public d’investisseurs « avertis », les risques en capital encourus étant particulièrement élevés.

Boursorama Expert est une plateforme similaire à MetaTrader

La plateforme Boursorama Expert ressemble d’une certaine manière à la plateforme très plébiscitée par les traders et baptisée MetaTrader de MetaQuotes. Celle-ci est complètement personnalisable avec une série de widgets qui représentent différents outils et informations. Le client peut ainsi créer sa propre station pour trader en ligne depuis son domicile. Parce que les produits financiers présentés sur la plateforme Boursorama Expert sont très spéculatifs, la banque propose le trading en un clic qui permet de rapidement prendre position sur un produit. Attention, il ne faut pas voir cela comme un meilleur casino en ligne, ce serait une grave erreur. Boursorama fait d’ailleurs très attention à ce que les clients ne prennent pas de risques inconsidérés.

Sur Boursorama Expert, vous pouvez également bénéficier d’un accès à une équipe de spécialistes de la finance qui pourront vous accompagner et vous conseiller sur les différents produits financiers. Sur ce point-là, Boursorama n’hésite pas à se rapprocher des grandes plateformes de trading de CFD à l’instar des IG, Bourse Direct ou FXCM. Le grand confort pour les clients de Boursorama Banque est qu’ils peuvent visualiser leur compte Boursorama Expert directement depuis leur espace bancaire Boursorama.

Une tarification ultra-compétitive

Au niveau des tarifs, Boursorama est une nouvelle fois parmi les meilleurs courtiers en ligne du marché et propose des spreads très compétitifs sur ces produits financiers. Rien n’a voir avec la tarification des comptes titres puisqu’il ne s’agit pas simplement d’une exécution classique sur des actions. Attention, il faudra quand même posséder un compte titre pour pouvoir bénéficier de la plateforme Boursorama Expert.