Boursorama devient leader de la banque en ligne en France

Après avoir réalisé une année 2016 exceptionnelle, Boursorama Banque vient de valider l’essai en dépassant, fin janvier 2017, la barre fatidique du million de clients. Face à ING Direct qui voit son nombre de clients légèrement baisser, la banque en ligne de la Société Générale vient de prendre les reines du marché. Prochain objectif, les 2 millions de clients pour l’horizon 2020.

Une croissance qui ne semble rencontrer aucun obstacle

Boursorama Banque a fini l’année 2016 avec 978.000 clients. Il n’aura fallu que 31 jours supplémentaires pour trouver 22.000 nouveaux clients et enfin dépasser le million de clients. Récompensée 9 années consécutives comme banque la moins chère du marché, Boursorama Banque séduit de plus en plus et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Elle dépasse ainsi sa grande concurrente, ING Direct, dont la dynamique sur les dernières années s’est très nettement amoindrie. Cela s’explique en grande partie par la volonté de l’établissement de désormais viser non plus la quantité mais la qualité des clients. Notez qu’en 3 ans, Boursorama Banque est passée de 500.000 clients à 1 million, ce qui est exceptionnel.

ING Direct a perdu environ 25.000 clients en 2016. Cela ne s’explique en rien par leur insatisfaction, mais par l’impact de la loi Eckert sur les comptes inactifs. En effet, l’établissement souhaite éviter au maximum les clients qui ne se servent pas de leur compte. Ces derniers représentent d’importants frais pour l’établissement, mais aucun revenu en contrepartie. Parallèlement, et sur la même période, Boursorama Banque a conquis pas moins de 243.000 clients, augmentant ainsi son fonds de commerce de 37%. Cela représente un nouveau record, que ce soit dans les banques en ligne ou traditionnelles.

Ce succès s’explique, selon la PDG de l’établissement, Marie Cheval par le fait que « Boursorama répond aux attentes-clés des Français : des tarifs compétitifs, une expérience client simple et fluide, des produits performants. ». Comme nous l’avons dit plus tôt, l’établissement se démarque véritablement sur ses tarifs extrêmement compétitifs. Comptez environ 12 euros par an pour votre compte chez Boursorama Banque contre 193 euros dans une banque traditionnelle.

Des encours toujours plus importants

En toute logique, qui dit augmentation du nombre de clients dit également hausse des collectes. En 2016, les crédit immobiliers octroyés par Boursorama Banque ont ainsi augmenté de 24% culminant à 4,19 milliards d’euros. En ce qui concerne le crédit à la consommation, une multiplication par 2,5 a été constatée. Ce sont au final 30.000 clients qui se sont financés chez Boursorama Banque l’année passée.

En ce qui concerne l’épargne, les assurances-vie ont également connu une très nette croissance en augmentant de 20%. 4,2 milliards d’euros sont ainsi placés sur ce produit chez Boursorama Banque.

Mise à jour de sa plateforme 2016

Afin de séduire ses clients toujours plus nombreux, Boursorama Banque a également revu toute son interface web et mobile en 2016. En plus de cela, des outils de gestion des finances personnelles ont été développés dans le but d’aider les clients à mieux gérer leurs dépenses et leur épargne. L’agrégateur de comptes est désormais gratuit, et il en va de même pour le coffre électronique.

L’opération séduction pourra-t-elle durer encore longtemps ?

A en voir la croissance de Boursorama Banque, on peut se demander comment ils parviennent à continuer à assurer une offre tellement compétitive avec autant de clients. En effet, l’établissement parvient à conquérir énormément de clients grâce à une tarification exceptionnellement compétitive. Les efforts en communication ont également permis de se faire connaître du grand public et ainsi de toucher un nombre croissant de Français.

Cependant, quand on voit la difficulté des banques traditionnelles à faire face à la baisse des taux d’intérêt, on pourrait se demander si ce système peut durer encore longtemps à un tel prix. La question de la rentabilité des clients ne semble pour le moment pas du tout se poser pour la direction de Boursorama Banque qui affiche des résultats nets très positifs. Autre point, la qualité du service demeure excellente, et ce, malgré les très faibles prix pratiqués. Bref, Boursorama Banque semble avoir trouvé la bonne stratégie pour offrir certainement le meilleur rapport qualité prix du marché. En février 2017, 91% des clients Boursorama recommandaient l’établissement à leurs proches.

