Boursorama Pink Week-end : 130 euros offerts en exclu !

Boursorama Banque est connue, depuis 9 ans, comme la banque la moins chère du marché. Si elle est très compétitive sur ses tarifs, cette banque en ligne se montre également très généreuse envers ses nouveaux clients. A cet égard, elle vient de lancer l’offre Boursorama Pink Week End, valable du 25 au 28 mai 2017 pendant laquelle vous pourrez bénéficier de 130 euros offerts pour toute ouverture d’un compte courant et commande d’une carte bancaire Classic ou Premier.

Les 130€ offerts, comment en profiter ?

Alors que nous sommes habituées à des offres de 80 euros pour l’ouverture d’un compte courant, Boursorama Banque, la banque en ligne de la Société Générale frappe vraiment un grand coup. En effet, entre le 25 et le 28 mai 2017, vous pourrez profiter de 130 euros offerts pour l’ouverture d’un compte courant et la demande (et acceptation par l’établissement) d’une carte bancaire Visa Premier ou Visa Classic. Cette opération Boursorama Pink Week End n’est pas la première de l’année, l’établissement ayant choisi quelques rares week-ends de l’année pour offrir une telle opportunité. Notez quand-même que l’offre n’est pas valable pour la commande d’une Visa Classic avec l’offre Welcome de Boursorama.

Afin de profiter, il faudra cependant respecter certaines règles assez rigoureuses: en l’occurence, votre demande d’ouverture de compte doit, comme nous l’avons dit juste au dessus, avoir lieu entre le 25 et le 28 mai. Il faudra, au moment de l’inscription à ce Pink Week-End Boursorama Banque, préciser le code promotionnel PWE130 dans le formulaire d’inscription. Une fois votre demande effectuée, vous aurez 2 semaines pour mettre en ligne les différentes pièces justificatives (pièce d’identité, justificatif de logement,…). Une fois votre demande validée par Boursorama Banque et le mail réceptionné, vous aurez alors 5 jours pour effectuer le premier versement. Ce n’est qu’alors que vous pourrez toucher vos 50€ et 80€. Cette procédure est assez standard et vous la retrouver dans n’importe quel autre établissement bancaire en ligne.

Boursorama Pink Week-End : 50€ + 80€

On notera également que la prime de bienvenue est divisée en deux parties. Les 50 euros seront crédités pour votre ouverture de compte courant. A cela s’ajoutent 80 euros si votre demande de carte bancaire est approuvée. Dans les deux cas, la prime ne vous sera versée qu’au moment de la validation définitive de votre compte (quand vous effectuez le premier versement). Notez également que si votre compte venait à être fermé dans les 12 mois suivant sa validation (par votre volonté ou celle de votre banque en ligne), l’établissement se réserve le droit de vous débiter la valeur de votre prime. Si vous comptiez venir juste pour profiter de la prime, ce ne sera donc pas possible.

Il ne vous reste désormais plus qu’à faire votre demande au près de Boursorama Banque pendant ce Pink Week-end avec le code PWE130 pour découvrir la banque en ligne la moins chère du marché depuis 9 ans et bénéficier de vos 130 euros de bonus. Vous découvrirez également qu’elle regorge de très nombreux avantages que nous vous invitons à découvrir dans notre avis Boursorama.

