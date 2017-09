Boursorama : le Pink Week-End fait son grand retour

Ce n’est pas la première fois, et espérons, pas la dernière que Boursorama Banque relance son Pink Week End. Du mercredi 13 au dimanche 17 septembre, la prime de bienvenue passe de 80 à 130 euros, de quoi vraiment vous motiver pour passer le pas dans la première banque en ligne française. Afin d’en profiter, rien de plus simple, renseignez le code PINKWE au moment de votre ouverture de compte.

50 + 80 euros de prime chez Boursorama Banque

Le fonctionnement du Pink Week End est exactement le même que lors des éditions précédentes. En l’occurence, vous aurez deux bonus qui vont se cumuler. Le premier est de 50 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire chez Boursorama Banque. A cela s’ajoutent 80 euros si vous commandez une carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier. Notez bien que la carte du compte Welcome n’est malheureusement pas prise en compte dans cette offre.

Il faudra, bien évidemment, que les deux demandes (compte + carte) soient approuvées par Boursorama Banque afin que vous puissiez toucher ce généreux bonus de 130 euros à l’ouverture de votre compte. Pour en profiter, il faudra impérativement que vous renseignez le code PINKWE lors de votre ouverture de compte. Cette dernière devra avoir lieu entre le 13 septembre et le 17 septembre 2017.

Objectif : 2 millions de clients en 2020

Il y a quelques semaines à peine, Boursorama Banque, la banque en ligne de la Société Générale dépassait déjà les 1,1 million de clients. Elle fait ainsi la course en tête, loin devant ING Direct qui a très nettement perdu son rythme. Avec plusieurs centaines de nouveaux clients nets chaque jours, Boursorama Banque fonce droit vers son objectif de 2 millions de clients d’ici 2020. A la vue de sa croissance sur les 3 dernières années, cela semble tout à fait faisable. Ajoutez à cela un marché de la banque en ligne en pleine expansion et le tour est joué.

Depuis 9 ans, Boursorama Banque conserve son titre de banque la moins chère du marché. Et pour cause, en plus de son compte bancaire et de ses cartes 100% gratuits, elle offre une tarification extrêmement compétitive sur ses différents services. Au niveau des défauts de votre part, vous serez également bien logés. On pense notamment aux frais très faibles sur les découverts et l’absence de commission d’intervention (c’est notamment ce point qui permet aux personnes en situation de découvert de ne pas avoir à payer des frais trop importants dans les banques en ligne).

Pour plus d’informations sur toute l’offre de Boursorama Banque, nous vous invitons à consulter notre avis complet ou à vous rendre directement sur son site officiel. Vous y trouverez toutes les réponses aux questions que vous pouvez encore vous poser.

