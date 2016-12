Boursorama Pro : un compte pour les auto-entrepreneurs

La banque en ligne était jusqu’à présent uniquement destinée aux particuliers. Boursorama Banque change la donne en annonçant au 1er décembre 2016 un compte dédié aux auto-entrepreneurs et aux entrepreneurs individuels, baptisé Boursorama Pro. Son prix ? 9 euros par mois.

Boursorama Banque a largement étoffé son offre bancaire sur les derniers mois. En effet, la filiale en ligne de la Société Générale a tout d’abord annoncé le premier compte bancaire payant, et sans condition d’obtention. Baptisée Boursorama Welcome, cette offre permet aux particuliers de s’affranchir du revenu mensuel minimum de 1.200 euros qui est imposé pour obtenir le compte courant classique.

Convaincre les auto-entrepreneurs à choisir Boursorama Pro

Pour élargir encore un peu plus sa cible et atteindre son objectif 2020 de 2 millions de clients, voilà que Boursorama Banque a (discrètement) annoncé au début du mois de décembre un compte bancaire destiné aux entreprises personnelles et aux auto-entrepreneurs : Boursorama Pro. Cette offre ne va pas sans rappeler une initiative similaire de la banque quelques mois plus tôt, qui avait finalement été mise entre parenthèses. Elle est clairement explicitée dans la dernière brochure du groupe publiée le 1er décembre 2016.

Dans ce package Boursorama Pro, les auto-entrepreneurs pourront prétendre à une carte bancaire rattachée à un compte courant, à un livret pro ou encore aux fameux outils de gestions de budget (catégorisation, notifications…).

En outre, des services plus spécifiques aux entreprises comme la mise en place de prélèvement SEPA ou l’autorisation d’un découvert (4.000 euros maximum) est également proposée à titre gracieux. C’est justement toute cette large gamme de services inclus qui la distingue des néo-banques telles que Anytime ou Soon, qui se sont aussi doucement lancées sur le créneau.

Il faut cependant noter qu’un compte professionnel chez Boursorama Banque a aussi certains inconvénients. En effet, la banque en ligne ne propose pas les dépôts en espèces, ce qui pourrait rapidement nuire à certaines activités. Autre limite, l’obligation d’envoyer les chèques par voie postale (impliquant des frais) puisqu’il n’existe pas d’agences physiques Boursorama.

Obligation de détenir un compte dédié à une activité professionnelle

Pendant très longtemps, les auto-entrepreneurs et les entreprises unipersonnelles avaient la possibilité d’utiliser leur compte personnel comme support à leur activité professionnelle. Depuis le 1er janvier 2015, l’Etat a obligé ces derniers à dissocier leurs finances personnelles de celles liées à leur emploi pour réduire la fraude.

Leur compte professionnel peut en revanche se cantonner à être un compte bancaire « particulier » (aucune obligation d’avoir un compte « professionnel » à la banque), il faut simplement simplement le dissocier de son compte personnel.

Avec Boursorama Pro, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un tarif assez attractif compte tenu du nombre de services spécifiques qui lui sont proposés. Un compte bancaire de particulier dans une agence de réseau coûte rarement moins de 6 euros par mois, cette offre Boursorama à seulement 9 euros s’avère donc finalement un bon compromis pour gérer une activité professionnelle.

