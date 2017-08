Boursorama Protection : profitez de garanties étendues

Boursorama Banque souhaite offrir la meilleure expérience à ses clients. Cela ne passe pas uniquement par une offre de qualité très compétitive et de nombreux produits et services, mais également à des assurances vous couvrant dans de nombreuses situations. Avec Boursorama Protection, vous verrez l’assurance de votre carte bancaire étendue afin de vous couvrir dans bien des cas et ainsi, éviter de vous retrouver à payer des centaines d’euros à vos frais pour régler le problème.

Les protections classiques

Grâce à l’assurance de votre carte, vous avez une protection gratuite qui vous remboursera toutes les opérations frauduleuses intervenant sur vos moyens de paiement Boursorama Banque. Cela est sans franchise et vous vous verrez rembourser l’argent dérobé. De fait, vous n’avez vraiment aucune raison d’être inquiet si jamais vous payez en chèque ou en carte. Si jamais une opération frauduleuse est constatée, vous devrez faire opposition sur votre moyen de paiement et une nouvelle carte (chéquier) vous sera envoyée.

Quand on sait que les fraudes à la carte bancaire sont toujours aussi fréquentes en France, il est très important d’avoir une assurance qui vous couvre et vous rembourse les sommes dérobées. Avec Boursorama Banque, vous serez donc assurés, gratuitement, face à ces escroqueries encore bien trop présentes… Cependant, si vous souhaitez bénéficier d’avantages supplémentaires, vous devrez souscrire à Boursorama Protection.

Avantages de Boursorama Protection

Boursorama Protection propose deux formules différentes. La première vous coûtera 0,99 euro par mois et vous permettra d’être remboursé lors de tout retrait ou paiement frauduleux réalisé avec un de vos moyens de paiements, que ce soit une carte Boursorama Banque ou celle d’une autre banque. Vous êtes également couvert en cas de vol de votre sac à main. Dans ce cas, 80 euros vous seront remboursés pour les accessoires de maroquinerie (sac et portefeuille). Le remplacement de vos clés et serrures est également pris en charge grâce à Boursorama Protection.

La seconde option de Boursorama Protection vous coûtera 2,50 euros par mois pour vous couvrir contre tout vol ou casse de votre mobile ou tablette (et tout équipement assimilables). Boursorama Banque vous aidera à en racheter un/une dans la limite de 300 euros d’aide de leur part. Enfin, en cas d’usurpation de votre identité, vous serez accompagnés par téléphone par une équipe de juristes et vous pourrez être indemnisés à hauteur de 1.500 euros.

