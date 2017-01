Boursorama Ultimate Freedom : 100.000€ remboursés par tirage

Dans quelques semaines, Boursorama Banque va franchir le seuil du million de clients. Pour célébrer cette nouvelle, la banque en ligne de la Société Générale organise un grand jeu-concours intitulé Ultimate Freedom. Tout nouveau client aura la possibilité de participer au tirage au sort qui lui permettra d’obtenir jusqu’à 100.000 euros de remboursés sur ses dépenses dans l’année suivante !

Les retraits et dépenses seront remboursés pendant un an

Boursorama Banque est l’une des banques en ligne qui a aujourd’hui le vent en poupe. Evidemment, le support de sa maison mère est essentiel – mais la banque ne se repose pas dessus. En effet, elle n’a cessé d’apporter de nouvelles offres ces derniers mois (Welcome, Pro…) pour agrandir encore davantage sa base clients. Elle s’est imposée au fil du temps comme le leader français au niveau des comptes courants, et pourrait bien dépasser ING Direct en terme de clients totaux (tous produits confondus). Dernier événement en date, Boursorama Banque organise le concours Ultimate Freedom qui permettra à l’un des nouveaux clients de repartir avec la seule et unique CB Ultimate Freedom. Elle sera valable une année entière et permettra à l’heureux élu de se voir rembourser jusqu’à 100.000 euros de dépenses (dans un maximum de 15.000 euros par mois) ainsi que 920 euros de retraits par semaine.

Qui gagnera la CB Ultimate Freedom de Boursorama ?

Cette opération va évidemment faire parler d’elle, parce que la récompense est vraiment très belle. La banque n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser son portail financier pour promouvoir l’offre encore davantage. Maintenant pour participer, il faudra ouvrir un compte courant auprès de Boursorama Banque entre le 16 et le 30 janvier 2017. Evidemment, il faudra aussi être majeur et résider en France métropolitaine comme il est imposé pour toute ouverture de compte dans l’établissement. Les clients devront activer leur compte avec un premier versement sur celui-ci avant le 22 février. C’est ensuite le 24 février à minuit qu’aura lieu un tirage au sort qui désignera le gagnant. Si celui-ci refusait son lot (dixit le communiqué…), il y aura 4 personnes supplémentaires sur une liste d’attente. Dans tous les cas, le gagnant du challenge Ultimate Freedom sera contacté par les équipes Boursorama pour recevoir son lot.

Sachez également que la CB Ultimate Freedom est une carte qui existe bel et bien, et c’est cette dernière que le gagnant recevra. Elle sera valable une année entière, et il n’aura pas d’autre moyen de paiement que celle-ci. A noter que les nouveaux clients bénéficient tous de la prime de bienvenue actuellement en vigueur auprès de l’établissement (80 euros) pour toute ouverture de compte courant. Pour en savoir plus sur le challenge Ultimate Freedom de Boursorama, c’est ici :

