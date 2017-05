C-Zam Carrefour Banque : voilà la banque mobile !

Le compte C-Zam Carrefour Banque vient tout juste d’être annoncé et il est déjà disponible. A l’instar du compte Nickel, récemment racheté par la BNP Paribas, ce compte bancire est accessible à tous, sans aucune condition de revenu. C’est bien cet atout considérable qui devrait convaincre de nombreux futurs clients. A cela s’ajoutent la simplicité et la rapidité d’ouverture d’un compte. Sans plus attendre, découvrez le compte C-Zam de Carrefour Banque en détails.

Le compte C-Zam Carrefour Banque, qu’est-ce que c’est ?

Le compte C-zam de Carrefour Banque, ce n’est rien d’autre qu’un compte bancaire 100% mobile et accessible à tous sans aucune condition de revenus. Cela le démarque tout de suite des banques en lignes telles que Boursorama Banque, Hello Bank, ING Direct, ou encore Fortuneo, pour n’en citer que quatre, qui exigent toutes des conditions de revenus minimums. Ils sont notamment de 1.000 euros chez Boursorama Banque ou Hello Bank qui sont les deux moins exigeantes… Ici, rien ne vous est demandé ! Avec sa très belle interface mobile, vous parviendrez très facilement à profiter pleinement des nombreux avantages qui sont offerts par ce nouveau compte bancaire dématérialisé.

Le compte courant à 12€ par an

En revanche, contrairement aux banques en ligne que nous venons de citer, il vous faudra ici débourser 5€ (pour le coffret) puis 1 euro par mois pour profiter des services du compte bancaire de Carrefour Banque 100% mobile, C-zam. Cela revient donc à un total de 17 euros la première année, puis 12 euros les années suivantes. C’est vraiment très compétitif comparé à une banque traditionnelle, qui, en 2016, revenait en moyenne à 193€ par an.

Recevez une carte Mastercard gratuite

Avec votre compte C-zam de Carrefour Banque, vous bénéficierez d’une carte Mastercard à autorisation automatique ainsi, bien entendu, qu’un RIB/IBAN afin d’effectuer des virements, prélèvements et paiements. Ces derniers sont parfaitement gratuits. Notez cependant que vous n’avez aucune autorisation de découvert avec votre compte C-zam. Par conséquent, votre paiement sera automatiquement bloqué si vous ne disposez pas du montant sur votre compte.

Les retraits gratuits ou à 1€

Avec votre compte C-zam de Carrefour Banque, vous pourrez profiter des 4700 distributeurs BNP Paribas ou des 200 des agences Carrefour Banque pour effectuer des retraits sans aucun frais. Dans tous les autres distributeurs, vos retraits vous seront facturés 1€ à l’unité, que ce soit en France ou en zone SEPA (Euro). Ce coût est vraiment très négligeable, mais nous vous conseillons malgré tout d’essayer de grouper vos retraits afin d’éviter d’avoir à payer 1€ à chacun d’entre eux.

Utilisez votre carte dans les magasins Carrefour

Comme vous pouvez vous en douter, votre compte C-zam a été parfaitement pensé pour répondre à la demande des clients du groupe. Par conséquent, vous pourrez rattacher votre carte Mastercard au programme de fidélité du magasin afin de profiter de nombreux avantages à chacune de vos visites dans les 3.000 magasins et points de vente Carrefour.

Comment ouvrir un compte C-Zam Carrefour Banque ?

Pour ouvrir un compte C-Zam de Carrefour Banque, il faut avant tout être majeur. En effet, contrairement à son principal concurrent, le compte Nickel, C-Zam n’est accessible qu’aux personnes qui ont plus de 18 ans. Bien qu’il soit en libre service dans les différentes enseignes du groupe, vous ne pourrez l’activer que sous cette condition. Cela nous permet directement de rebondir sur « comment ouvrir mon compte C-Zam Carrefour Banque ? ».

Si vous remplissez la condition que nous venons de voir, alors, vous n’avez qu’à vous rendre dans l’un des 3.000 magasins du groupe ou sur internet pour acheter ou commander votre coffret. Ce dernier vous reviendra à 5€, auxquels vous devrez, chaque mois, ajouter 1€ pour les frais de gestion de votre compte. Une fois reçu, rien de plus simple. Rendez vous sur internet, sur votre ordinateur, ou sur l’application mobile, et activez votre compte C-zam de Carrefour Banque. Cela vous prendra un tout petit peu plus de 5 minutes.

Pour cela, vous n’aurez qu’à télécharger en ligne votre pièce d’identité et un justificatif de domicile, comme, par exemple, votre facture d’eau et d’électricité. Enfin, une fois ces deux choses faites, vous n’aurez plus qu’à effectuer votre premier versement, et voilà, c’est activé ! En cas de difficultés dans ces démarches (bien qu’elles soient très simples, croyez nous !), le service client de Carrefour Banque se tient à votre disposition pour vous aider, en agence, ou par téléphone, à activer votre compte C-zam.

Justement, en ce qui concerne le service client, nous sommes assez satisfaits par sa disponibilité pour cette nouvelle banque en ligne. En effet, bien qu’il n’offre pas un créneau aussi large que les leaders du marché, tels que Hello Bank (8h-22h en semaine et 8h-18h le samedi), il offre malgré tout un créneau très large. Il sera en l’occurence de 8h30 à 19h en semaine et de 8h30 à 17h le samedi. Nous n’avons pas encore eu à faire au support client et ne pouvons donc pas attester de sa qualité en matière d’efficacité et réactivé pour vos différentes demandes. Nous le testerons très bientôt et vous ferons notre compte rendu le plus vite possible.

C-zam de Carrefour Banque : le compte 100% mobile

Comme nous l’avons vu un peu plus tôt dans cet article, le compte C-zam Carrefour Banque a été développé pour une utilisation parfaite depuis votre mobile. Bien qu’une interface web soit également accessible pour les personnes ne disposant pas de smartphone par exemple, vous pourrez vraiment réaliser toutes les opérations depuis votre mobile. On peut notamment citer les virement, la consultation de votre compte, modification des caractéristiques de votre carte, modification de plafond, verrouillage instantané de la carte en cas de vol, ou encore le fait de pouvoir restreindre certains types de paiements,… Bref, toutes les opérations classiques d’un compte courant traditionnel sont accessibles avec votre compte C-zam depuis l’application mobile.

Autre point assez intéressant avec ce compte en ligne de Carrefour Banque est le fait de pouvoir obtenir un rappel de votre code de carte instantanément sur votre mobile. Cette fonctionnalité peut être très utile dans bien des situations pour les personnes un peu étourdies. En revanche, il ne faudrait pas oublier votre code trop souvent si vous tenez à vos économies. En effet, cette option vous coûtera 1€ à chaque petit oubli…

Quelques services manquants…

Bien évidemment, avec un prix tellement dérisoire et de si nombreux avantages, il fallait forcément qu’il y ait quelques points faibles pour la banque en ligne C-zam de Carrefour Banque. A titre d’exemple, vous ne pourrez pas demander de chéquier et ne disposerez pas d’assurance perte ou vol (mis à part celle incluse dans votre carte Mastercard, mais qui demeure assez limitée).

De même, tous les services et produits traditionnels que vous pouvez trouver dans une banque en ligne ne sont pas accessibles avec le compte C-zam de Carrefour Banque. En l’occurence, nous pouvons citer les différents livrets d’épargne, les différents placements (Assurance Vie, Bourse) ou encore les crédits immobiliers ou consommation… Ici, c’est vraiment un compte courant que vous aurez avec C-zam Carrefour, et non un véritable compte en banque « classique » à proprement parler. Après, il faut avouer que pour les personnes qui ont juste besoin de cette fonctionnalité de leur compte en banque, c’est vraiment LA solution parfaite !

C-zam : un compte courant très pratique !

Au final, C-zam est vraiment une très belle solution proposée par Carrefour Banque. Avec un prix de seulement 12 euros par an (si vous soustrayez le coût d’achat du pack) et tous les avantages d’un compte courant, vous aurez de quoi être séduits par cette nouvelle solution. Simple et efficace, C-zam conviendra parfaitement aux personnes qui souhaitent rapidement ouvrir un compte courant pour pouvoir effectuer différents virements ou bien en recevoir.

Bien que C-zam ne vaille pas les comptes « 100% gratuits » des banques 6 banques en ligne existantes (bientôt 7 avec l’arrivée de Orange Bank le 6 juillet), elle offre une très belle alternative pour les personnes qui n’ont pas de revenu mensuel minimum et régulier. Cette situation, qui touche de nombreuses personnes, les exclue par défauts de ces banques en ligne. Ici, c’est vraiment ouvert à tous, et c’est ce qui fait la principale force du compte C-zam.

Pour plus d’informations sur l’offre du C-Zam Carrefour Banque, n’hésitez pas à vous rendre sur son site officiel.

