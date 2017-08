Carte Bancaire Fortuneo : 3 solutions s’offrent à vous

La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa propose trois cartes de paiement entièrement gratuites. Chose exceptionnelle, Fortuneo propose même la carte World Elite MasterCard pour ses clients les plus premiums. En effet, comme vous le verrez au cours de cet article, l’obtention de cette carte est soumise à des conditions qu’une petite part de la population seulement peut remplir. Sans plus attendre, découvrez les trois cartes bancaires de Fortuneo.

Des conditions à remplir pour la gratuité

Comme toutes les banques en ligne, mis à part Monabanq, Fortuneo propose un compte courant gratuit et une carte bancaire gratuite. Pour profiter de la gratuité, en revanche, il faut être en mesure d’y ouvrir un compte. Pour cela, la barre a été mise à 1.200 euros de revenus mensuels nets. Cela vous permettra d’avoir gratuitement la carte de base chez Fortuneo. Voyons voir plus en détails les 3 cartes que propose cette banque en ligne et les quelques caractéristiques qui se cachent derrière.

La CB MasterCard

Accessible dès 1.200 euros de revenus mensuels nets par mois, la CB MasterCard vous permettra d’effectuer 10 retraits par semaine (7 max sur un jour) pour un montant total de 500 euros. Au niveau des paiements, ils sont limités à 30 par semaine (15 max par jour) et vous ne pourrez pas dépasser 1.500 euros par semaine. Notez que vous pouvez également l’obtenir en déposant ou en versant 5.000 euros d’épargne chez Fortuneo. Cette alternative vous permettra de ne pas avoir à remplir la condition de de revenu minimum mensuel.

La Gold MasterCard

La deuxième carte bancaire que propose Fortuneo est la Gold MasterCard. La carte bancaire Gold Mastercard gratuite est aussi proposée chez ING Direct. Elle est accessible dès 1.800 euros de revenus mensuels minimum ou en plaçant 10.000 euros d’épargne chez Fortuneo. Les avantages de cette carte sont les suivants : pour les retraits, le nombre est identique à la CB MasterCard mais le plafond monte à 1.000 euros par semaine (max 900 par jour). Au niveau des paiements, vous pourrez en effectuer 30 par semaine (max 20 par jour) pour un montant ne pouvant excéder 2.000 euros.

La World Elite MasterCard

Enfin, pour les clients les plus fortuné(o)s, la World Elite MasterCard est disponible gratuitement. Pour cela, vous devrez disposer d’un revenu d’au moins 4.000 euros nets par mois que vous devrez placer chez Fortuneo. Autrement, la carte vous est facturée 50 euros par trimestre ce qui demeure encore assez correct. Sans grande surprise, elle vous offre des plafonds bien plus généreux que les deux autres cartes. En l’occurence, au niveau des retraits, vous pourrez en faire 49 par semaine (max 7 par jour) pour un montant de 1.600 euros (max 900 euros par jour). Au niveau des paiements, le nombre par semaine n’évolue pas (mais vous pouvez en effectuer 10 par jour) mais le plafond monte cette fois ci à 3.000 euros.

En plus de plafonds très élevés, elle vous offre un service de conciergerie avec un assistant personne disponible 24/7 ou encore de nombreuses offres privilèges sur les sites de plus de 300 partenaires.

