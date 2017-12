La carte bancaire, moyen de paiement privilégié des français

Ces dernières semaines, les volumes de transactions réalisées par carte bancaire ont affolé les compteurs. Alors que le Black Friday a annoncé la couleur avec un record d’opérations sur une seule journée, c’est ensuite le premier week-end du mois qui a vu le nombre exploser. Le 23 décembre 2017, jour précédant Noël, c’est encore un nouveau record qui est tombé avec 45,473 millions d’opérations enregistrées sur une journée.

Le paiement par carte bancaire sans contact explose

Les français sont les plus grands amateurs de carte bancaire en Europe, et cette tendance n’a fait que se renforcer sur les dernières années. Sur la journée du 23 décembre, ce sont plus de 45,47 millions d’opérations par CB qui ont été enregistrées. Le paiement sans contact avec ce moyen de paiement a contribué fortement à cette croissance. Selon les prévisions du Groupement d’Intérêt Economique Carte Bancaire, ce sont pas moins de 1,2 milliard de transactions par carte bancaire et sans contact qui devraient être réalisées au courant de l’année 2017.

Pour rappel, depuis le 1er octobre 2017, le plafond pour payer sans contact est de 30 euros – contre 20 euros jusqu’à cette date. Les nombreuses offres de banques en ligne qui incluent une carte bancaire entièrement gratuite ont évidemment séduit de nombreux français qui plébiscitent ce moyen de paiement facile et à moindre frais.

Alors que les chiffres de l’année 2017 n’ont pas encore été publiés, l’année 2016 avait déjà été exceptionnelle pour la carte bancaire : 12,11 milliards d’opérations avaient été enregistrées avec ce moyen de paiement, ce qui correspond à une hausse de 7,4% par rapport à l’année précédente. Inutile de préciser que 2017, qui célèbre aussi les 40 ans de la mise en circulation de la fameuse « Carte Bleue », devrait être un cru encore meilleur pour la carte bancaire.

Le paiement mobile reste encore en retrait

Le paiement sans contact par mobile (avec les solutions Apple Pay ou Android Pay) n’a pas encore décollé en raison d’un taux d’adoption trop faible. Les banques restent assez frileuses quant à ces nouvelles technologies qui impliquent de devoir baisser leurs marges au profit d’Apple qui prélève une commission à chaque opération.

Certains établissements ont finalement craqué en cette fin d’année et ont annoncé mettre en place un support pour la technologie américaine dès l’année 2018. C’est le cas par exemple de la Société Générale ou du Crédit Mutuel Arkéa, qui donneront la possibilité à leurs clients dès l’année prochaine de rajouter leur carte bancaire sur l’application de paiement de leur iPhone. Pour l’heure, Boursorama Banque ne s’est pas prononcée sur Apple Pay. D’autres groupes comme BNP Paribas regardent avec la plus grande attention l’évolution de ce moyen de paiement, et ils pourraient annoncer sous peu le support.