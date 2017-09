Carte bancaire noire : Visa ou MasterCard, l’élite de la carte

Les banques en ligne offrent toutes des comptes courants gratuits ainsi que la carte de paiement (sans frais également). Cependant, si vous voulez la meilleure Visa, vous allez devoir débourser quelques euros, peu importe votre banque. Pour la MasterCard, en revanche, il est possible d’avoir la carte noire gratuitement…sous certaines conditions que nous allons vous présenter ici.

De nombreux avantages

Que diriez vous d’avoir une carte bancaire noire qui vous offre de très nombreux avantages et des plafonds parfaitement modulables ? Cela est possible, que vous soyez dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne, la différence principale étant le prix ! Sans grande surprise, c’est très nettement dans les banques en ligne que vous trouverez votre carte noire au meilleur prix.

Très facilement reconnaissables par leur couleur, entièrement noire (et oui, elles portent bien son nom), les cartes noires sont les plus haut de gamme que proposent Visa et MasterCard. Elles visent, sans grande surprise, les clients ayant des moyens financiers importants ainsi que d’importantes dépenses mensuelles. Afin de vous procurer une carte noire, vous devrez soit justifier d’un salaire extrêmement important, soit payer, soit les deux.

Payez (presque) sans limite

Que ce soit la Visa Infine, la American Express millinium ou la MasterCard World Elite, vous devrez avoir des revenus assez conséquents et souvent vous affranchir d’environ 300 euros par an…dans une banque traditionnelle. En effet, les banques en ligne se montrent beaucoup plus souples. Par exemple, pour la Visa Infinite chez BforBank, vous devrez juste payer 200 euros par an. Ce montant monte à 240 euros chez Hello Bank!. Deux montants qui demeurent très nettement inférieurs à ceux des banques traditionnelles (340 euros par exemple à la BNP Paribas).

Fortuneo fait extrêmement fort pour la World Elite MasterCard puisqu’elle sera gratuite à condition que vous versiez, chaque mois, au minium 4.000 euros sur votre compte. A l’heure actuelle, il s’agit de la seule carte bancaire noire que vous pouvez avoir gratuitement, alors profitez en si vous en avez les revenus ! Pour voir toutes les cartes bancaires gratuites, c’est ici.

Les avantages de la carte noire

La carte bancaire noire vous confère de nombreux avantages. Avant tout, vous aurez des plafonds de retraits très importants pouvant aller de 700 à 7.000 euros par semaine. Au niveau des paiements, c’est entre 2.000 et 20.000 euros, ce qui est tout simplement exceptionnel.

En plus de cela, vous profiterez d’une garantie d’achat, d’assistance et d’assurances complémentaires vous couvrant sur de très nombreuses de vos dépenses. Et enfin, pour couronner le tout, vous aurez également accès à un service de conciergerie qui ne vous fera que plus apprécier votre carte noire.

Et pour cause, cette dernière vous permet d’accéder, 7j/7 et 24h/24 à un interlocuteur français qui pourra, par exemple, vous réserver votre taxi, billet de train, avion, hôtel,… Vous pouvez même partir sur des demandes un peu plus atypiques en lui demandant, par exemple, de vous trouver la meilleure bouteille de vin de votre année de naissance. Enfin bref, un vrai assistant personne, humain, et gratuit, inclus avec votre carte noire.