Carte World Elite Mastercard gratuite : Fortuneo vous l’offre

La carte World Elite Mastercard est la plus prestigieuse carte bancaire du fournisseur de moyens de paiement. Elle se positionne au-dessus de la carte Platinum, et encore au-dessus de la Gold Mastecard. La banque en ligne Fortuneo la propose à ses clients, sous une seule condition. Dans tous les cas, elle lui sera remise gratuitement.

Quels sont les avantages de la World Elite de Mastercard ?

La carte bancaire World Elite de Mastercard donne accès à de nombreux services et assurances, elle est vraiment idéale pour les personnes qui sont amenées à régulièrement voyager. En l’occurrence, elle donne toutes les garanties pour la location de voiture (aucunement besoin de prendre d’assurance du loueur), pour les pertes, détériorations et vols de bagages ou encore pour divers accidents (dont le ski). Elle n’assure pas simplement le titulaire de la carte bancaire World Elite, mais également sa famille.

En plus de toutes ces assurances liées à cette carte « noire », elle donne accès à un service de concierge disponible peu importe le jour et l’heure. Ce dernier saura répondre favorablement à toute demande pour des places de concerts, restaurants ou autres informations générales. Un club est également accessible à tous les détenteurs de la carte World Elite – ce qui est identique à ce que propose la carte Visa Infinite. Pour ceux qui apprécient le cash-back, un programme est aussi disponible chez 300 partenaires de Mastercard.

Quelle condition pour obtenir la World Elite chez Fortuneo ?

Bref, tous ces avantages sont disponibles chez Fortuneo banque. La banque du Crédit Mutuel Arkéa n’hésite pas à offrir gratuitement cette carte bancaire (alors que BforBank et Hello bank!, qui offrent la Visa Infinite, la facturent respectivement 200 et 240 euros par an) à ses clients. Ils devront au préalable justifier d’un revenu de 4.000 euros mensuel pour pouvoir l’obtenir – il devra également être domicilié dans l’établissement. Pour les couples, il faudra que le compte joint justifie un revenu de 5.500 euros mensuel, mais seuls 4.000 euros devront être domiciliés.

Si pour les autres cartes bancaires (Mastercard et Gold Mastercard), Fortuneo ne demande pas la domiciliation de revenu, il le fait pour la carte bancaire World Elite. En l’occurrence, c’est la banque en ligne qui doit directement s’acquitter des frais (entre 200 et 400 euros) auprès de Mastercard pour offrir toutes les garanties mentionnées plus haut à son client. Elle doit donc être obligée de s’assurer que le compte bancaire du client soit actif afin qu’elle puisse générer un minimum de revenu. A noter que 60% des clients de Fortuneo n’ont payé aucun frais sur l’année 2016 selon une étude sortie récemment.

Visiter le site