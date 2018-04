Les chèques Hello bank! se gèrent facilement en ligne

Ce n’est pas parce que Hello bank! est une banque en ligne qu’elle délaisse le chèque papier. Alors que 60% des français utilisent encore leur chèque une fois par an, il occupe donc une place essentielle dans l’offre de services bancaires. Le client Hello bank! peut facilement gérer ses chéquiers depuis l’interface de l’établissement en ligne : commander, faire opposition – tout est gratuit.

Le chèque, un moyen de paiement très français

Le chèque reste un moyen de paiement très populaire en France, et ce sont plus de 2,1 milliards de paiements qui ont été réalisés par ce moyen en 2016. Alors que nos voisins européens ont largement délaissé le chéquier (2% des allemands l’utilisent, 3% des espagnols et 11% des britanniques), il continue de jouer un rôle clé chez les français.

Si le principe reste le même depuis toujours, la gestion du chèque a largement évolué au fil des années. Les banques en ligne ont largement facilité l’utilisation de ce produit (bien qu’il leur coûte particulièrement cher) grâce à une gestion semi-automatisée de celui-ci. En l’occurrence, le client peut commander gratuitement à tout moment un nouveau chéquier depuis son espace personnel Hello bank!. Il peut ensuite faire une demande d’opposition pour le chéquier (ou juste pour un simple chèque) depuis son espace client sur le site de l’établissement bancaire. Le principe est d’ailleurs le même pour la carte bancaire qui peut être bloquée à tout moment.

Hello bank! facilite la gestion du chèque de bout en bout

Hello bank! a également un avantage incontestable par rapport à toutes les autres banques en ligne du marché : le client peut déposer son chèque dans toutes les agences BNP Paribas (ou dans les guichets automatiques) à travers la France, et ce, gratuitement. Toutes les autres banques en ligne imposent obligatoirement à leurs clients d’envoyer les chèques à encaisser par la Poste, ce qui implique non seulement un coût (timbre), mais également des délais plus longs.

Au delà du chèque, Hello bank! propose également d’autres solutions de paiement à ses clients : il y a évidemment la carte bancaire (sont disponibles la Visa Classic, Visa Electron, Visa Premier et Visa Infinite), mais également le paiement mobile avec Paylib, ainsi que les virements bancaires. Pour toute ouverture de compte, l’établissement offre actuellement 80 euros de prime. Vous pouvez découvrir tous les avantages de Hello bank! directement en allant sur leur site officiel :

