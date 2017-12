Les clients BforBank éligibles à un prêt personnel à 1,90% TAEG

Pendant la saison des achats de Noël, la banque en ligne BforBank offre un taux préférentiel sur un crédit à la consommation. En association avec son partenaire CréditLift, il offre un taux à 1,90% TAEG fixe entre le 20 novembre et le 10 décembre 2017. Il ne reste plus que quelques jours pour en profiter !

Un crédit à la consommation plutôt compétitif

Sur la plupart de ses produits bancaires, BforBank offre des primes à l’ouverture ou des taux promotionnels de bienvenue : assurance-vie, livret d’épargne, compte courant, compte-titres ou encore crédit à la consommation. La banque en ligne offre là un cadeau qui arrive à point pour ses clients. Ils peuvent demander un prêt personnel d’un montant entre 10.000 et 14.999 euros, dont la durée s’étale sur 25 à 48 mois, à un taux de seulement 1,90% TAEG fixe. Les clients peuvent facilement faire une simulation en ligne, sans aucun engagement.

Le taux est certes plus intéressant que celui de Hello bank! ou Monabanq, mais il reste encore loin de son éternel rival Boursorama Banque qui se permet d’offrir un taux de 0,95% TAEG fixe pour un prêt de 10.000 euros (remboursement en 48 mois). Pour autant, il faut considérer l’offre bancaire dans son ensemble, et BforBank se positionne là mieux que la banque en ligne Boursorama. C’est notamment le cas au niveau de la carte bancaire où BforBank se permet d’offrir une Visa Premier, tandis que Boursorama commence par défaut avec une Visa Classic. On peut également citer l’assurance-vie du premier qui a rémunéré 3,04% net de frais de gestion en 2016 (pour le fonds à capital garanti), tandis que le fonds Euro Exclusif de Boursorama n’a généré que 2,65% de rendement net de frais. Vous pouvez consulter les meilleures assurances-vie ici.

Autre critère qui peut faire bouger la balance du côté de BforBank : la prime de bienvenue à l’ouverture d’un compte. Jusqu’au 15 décembre 2017, la banque en ligne qui est réputée pour être la plus élitiste du marché offre 200 euros de bonus à ses nouveaux clients. Ils devront ouvrir un compte courant et un livret d’épargne, ce qui leur déclenchera une prime de 120 euros + 80 euros en bons d’achat à la Fnac. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’offre directement sur le site officiel de l’établissement :

Visiter le site