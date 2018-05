Les coffres Revolut enregistrent un départ absolument fulgurant

En avril dernier, la fintech britannique Revolut a dévoilé les coffres « Revolut Vaults » dont l’objectif est d’aider les utilisateurs à économiser de l’argent lors de leurs dépenses. Dès lors, pour chaque paiement réalisé, l’utilisateur peut choisir de placer l’arrondi sur un compte distinct du compte courant. La fonctionnalité connait un vif succès puisque 6 millions d’euros ont été placés sur les Revolut Vaults depuis son lancement.

Une fonctionnalité aux performances prometteuses

La fonctionnalité Revolut Vaults doit permettre aux utilisateurs de l’application mobile d’économiser de l’argent. Pour une dépense de 9,80 euros réalisée avec la carte bancaire Revolut, l’utilisateur qui a activé la fonctionnalité se voit placer 0,20 euro directement dans son coffre Revolut. Si celui-ci n’est pas (encore) rémunéré, cela permet néanmoins de séparer le compte courant d’un compte dédié à l’épargne. L’argent du coffre Revolut reste cependant disponible à tout moment.

Dans un communiqué, Revolut a dévoilé quelques chiffres prometteurs sur cette nouvelle fonctionnalité : ce sont près de 6 millions d’euros qui ont été placés sur les coffres Revolut Vaults depuis son lancement, au courant du mois d’avril. Ce sont aussi plus de 150.000 utilisateurs qui ont créé un coffre – sur les 1,8 million de clients que compte le service. Les économies ont été réalisées dans plus de 25 devises différentes, ainsi que dans les différentes monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin. Sans grande surprise, c’est l’Euro qui arrive en tête des volumes, juste devant la Livre Sterling et le Zloty Polonais.

Revolut Vaults continue d’évoluer

Revolut a également sondé ses utilisateurs sur les raisons qui les porte à ouvrir un coffre Revolut. Comme argument principal pour économiser de l’argent, les clients affirment vouloir épargner pour financer des vacances, une voiture et un mariage. Revolut est allée encore plus loin dans la dernière mise à jour de son application puisque ses utilisateurs peuvent désormais ajouter un multiplicateur (x2, x3, x4, x5 et x10) pour leurs économies.

Pour reprendre l'exemple des 9,80 euros, l'économie de 0,20 euro peut être multipliée par un coefficient pour augmenter la cagnotte. Si l'utilisateur paramètre un coefficient x10 sur l'application, tout arrondi sera multiplié par 10 avant d'être placé sur le coffre. Dans l'exemple en question, ce serait donc 2 euros (10 x 0,20 euro) qui seraient placés sur le Revolut Vault.

Suite à la forte demande de sa base d’utilisateurs, Revolut travaille actuellement à nouer des partenariats avec des associations caritatives pour que les utilisateurs puissent ensuite directement transférer leurs arrondis vers des associations. La fintech n’a pas encore précisé la date de sortie de cette nouvelle fonctionnalité, mais celle-ci devrait logiquement arriver dans les semaines qui viennent.

En parallèle, Revolut a annoncé le lancement de la fonctionnalité Near Me qui permet de réaliser des transactions instantanées entre utilisateurs de manière encore plus simplifiée. Vous pouvez retrouver tous les détails sur Near Me de Revolut directement sur le site officiel de la fintech.