Comparatif Boursorama Banque et BforBank : qui gagne ?

Entre la banque la moins chère du marché et la banque premium « des élites », le match s’annonce très intense. D’un côté, Boursorama Banque est la banque en ligne française comptant le plus de clients ( + de 1 million). De l’autre, BforBank effectue une importante sélection sur ses clients et ne compte « que » environ 150.000 clients à l’heure actuelle. Découvrez notre comparatif entre Boursorama Banque et BforBank.

Le Match entre Boursorama Banque et BforBank

Première catégorie : le prix

La première grande différence entre Boursorama Banque et BforBank est l’accessibilité. La première se veut très ouverte et a placé son seuil de revenu minimum pour ouvrir un compte courant gratuit à 1.000 euros net par mois. La seconde a la barre la plus haute du marché à 1.600 euros nets par mois. Cela vous donne accès à une carte bancaire Visa Classic gratuite chez Boursorama Banque et à une Visa Premier gratuite chez BforBank. En justifiant d’un revenu mensuel de 1.800 euros par mois, vous pouvez également avoir cette carte chez la filiale en ligne de la Société Générale. A croire que BforBank est plus accessible que Boursorama ? Notez que chez la banque en ligne du Crédit Agricole, vous pourrez avoir une Visa Infinite à un prix imbattable : 200 euros par an. Au final, ce sera quand même Boursorama Banque qui sera moins cher sur l’ensemble des services et la gestion (gratuite) de votre compte. Ce n’est pas un hasard si depuis 9 ans, elle remporte le prix de « banque la moins chère du marché ». Notre point va donc à Boursorama.

Seconde catégorie : le service client

Avant même de commencer, il est bon de savoir que BforBank a remporté trois années d’affilée (2014, 2015 et 2016) le prix de meilleur service client de la banque en ligne. La barre est donc dores et déjà fixée. Vous pouvez joindre le service client par téléphone, courrier ou chat en ligne. Il est particulièrement réactif et vous répondra en général en moins de 15 secondes via le chat en ligne. En ce qui concerne les horaires de disponibilité, ce sera de 8h à 21h en semaine et de 9h à 18h le samedi. En comparaison, Boursorama Banque propose également le chat en ligne, Facebook, téléphone et courrier pour contacter le service client. Ce dernier est joignable de 8h à 22h en semaine et de 8h45 à 16h30 le samedi. C’est donc très légèrement plus court que BforBank. Le petit bémol pour la banque en ligne de la Société Générale est qu’on a vraiment beaucoup de mal à trouver les informations de contact sur son site. Au final, on comprend pourquoi « la banque des élites » a de telles exigences. En effet, elle offre un service très haut de gamme en retour. Point pour BforBank.

Troisième catégorie : l’offre de produits

En ce qui concerne la diversité et la qualité des produits, le match est encore une fois assez serré. Boursorama Banque propose un choix peut être plus large avec notamment, la possibilité de souscrire à un crédit immobilier ou encore la possibilité d’ouvrir un PEL pour votre futur investissement dans la pierre. Sur les autres produits, en revanche, la balance semble pencher en faveur de la banque en ligne du Crédit Agricole. En effet, que ce soit pour son Livret Epargne, pour son Assurance Vie ou encore pour son offre bourse, BforBank excelle. En plus de proposer des tarifs et des taux très compétitifs, elle propose des bonus pour chacun des produits précédemment cités. Si vous avez l’intention de souscrire à l’un d’entre eux, notre avis est assez unanime : tournez vous vers BforBank. Au final, sur l’ensemble des produits proposés, le point revient donc à cette dernière.

Conclusion sur notre comparatif Boursorama Banque – BforBank

Ce comparatif fort intéressant oppose deux établissements visant un public totalement différent. D’un côté, nous avons Boursorama Banque qui met en avant principalement sa très forte compétitivité prix. De l’autre, BforBank se démarque grâce à une excellente offre de produits et à un service de très haute qualité. Selon vos préférences et vos exigences, ces deux banques en ligne qui font partie des meilleures du marché peuvent parfaitement répondre à vos attentes. Si vous privilégiez le coût annuel de votre compte, ouvrez en un chez Boursorama. Si vous souhaitez souscrire à un contrat d’assurance vie, boursicoter ou encore épargner, BforBank offre de meilleures solutions.

