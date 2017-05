Comparatif Boursorama et ING Direct : quelle banque gagne ?

Le duel au sommet de la banque en ligne française. Boursorama Banque est passée, en janvier 2017, devant ING Direct en terme de nombre de clients. Ces deux banques en ligne comptent déjà plus de 1 million de clients qui leur font confiance au quotidien. Afin de vous aider dans vos choix, nous allons vous présenter notre comparatif entre Boursorama Banque et ING Direct.

Le Match entre Boursorama Banque et ING Direct

Critère numéro 1 : le prix

Premier point à noter, la différence dans le seuil de revenu à avoir pour ouvrir un compte dans ces établissements et les conditions associées. En effet, Boursorama Banque demande 1.000 euros net par mois contre 1.200 euros chez ING Direct. Point très important à noter, vous devrez verser au minimum ce montant tous les mois sur votre compte chez le second. Avec un tel revenu, vous aurez bien entendu votre compte courant gratuit et une carte bancaire gratuite. Chez Boursorama Banque, ce sera une carte bancaire Visa Classic gratuite. ING Direct se montre plus généreuse (mais le seuil de revenu est plus élevé…) en offrant une Gold Mastercard. Pour 1.800 euros chez Boursorama Banque, vous pourrez obtenir, gratuitement, une Visa Premier, l’équivalent de la Gold Mastecard. De manière générale, les frais facturés chez Boursorama Banque sont moins cher que chez sa concurrente. Depuis 9 ans, la banque en ligne de la Société Générale remporte le prix de » banque la moins chère du marché ». Face à un coût moyen de 12,01 euros par an, ING Direct ne fait pas le poids. Point pour Boursorama Banque.

Critère numéro 2 : le service client

En ce qui concerne le support client, il va être très complexe de différencier ces deux établissements bancaires dématérialisés. En effet, en semaine, c’est quasiment le même créneau que proposent ces deux banques. Les horaires sont 8h-22h chez ING direct, et 8h-21h chez Boursorama Banque. Le samedi, la première est joignable de 8h à 18h contre 8h45 à 16h30 pour la seconde. Au final, niveau disponibilité, léger avantage pour la banque hollandaise. En ce qui concerne les moyens de communication, vous aurez le choix entre Chat, Facebook, Téléphone, mail et courrier chez Boursorama Banque et téléphone, courrier ou Web Café pour ING Direct. Avantage pour la banque en ligne de la Société Générale. Cependant, notre point va aller vers ING Direct du fait de la très grande difficulté de trouver l’onglet concernant le « support client » sur le site Boursorama. En effet, c’est une page qui doit mettre mise en valeur sur les sites des banques en ligne. Ce n’est pas le cas ici.

Critère numéro 3 : l’offre de produits

Au niveau de l’offre de produits, la balance semble légèrement pencher vers Boursorama Banque. En effet, la banque en ligne de la Société Générale propose tous les produits que l’on retrouve chez ING Direct. En plus de ceux ci, elle propose le PEL et le crédit à la consommation. En ce qui concerne son offre bourse, elle se démarque également par rapport à ING Direct. En effet, sur tous les profils, elle propose des commissions bien moins importantes. En revanche, ING Directe se rattrape sur son Livret Epargne, le Livret Epargne Orange, grâce à un taux préférentiel de bienvenue de 2% pendant 2 mois. Le Crédit immobilier est également légèrement plus intéressant chez ING Direct que chez Boursorama Banque. Le taux est de 1,61% TAEG 10 chez chez le premier et de 1,69% TAEG 15 ans chez le second. Cependant, la comparaison n’est pas évidente car la durée du prêt n’est pas la même.

Conclusion du comparatif Boursorama et ING Direct

Avec 2 victoires, c’est Boursorama Banque qui s’en sort vainqueur de ce comparatif. Bien entendu, ce comparatif donne une vision globale et nous ne rentrons pas dans tous les détails de ces établissements. Par conséquent, ce n’est pas parce que Boursorama Banque a remporté ce duel que vous devez absolument la sélectionner. ING Direct ou une autre banque en ligne peuvent offrir une offre correspondant davantage à vos attentes. N’hésitez pas à consulter nos avis détaillés Boursorama Banque et ING Direct pour découvrir l’intégralité de leur offre.