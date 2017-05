Comparatif Fortuneo et Hello bank! : quelle est la meilleure ?

Hello bank! et Fortuneo sont deux des meilleures banques en ligne françaises. Avec une offre de très haute qualité et des prix très attractifs, elles séduisent de plus en plus de clients. A ce niveau, c’est pour l’instant Fortuneo qui est en tête avec un peu plus de 400.000 clients contre 284.000 pour Hello bank!. Notre comparatif entre ces deux établissements s’annonce très serré.

Le Match entre Hello bank! et Fortuneo

Premier point : le prix

A ce niveau, il faut avouer que les deux établissements sont très semblables. Tous deux offrent bien entendu un compte courant gratuit associé à une carte bancaire gratuite. Le seuil d’accessibilité pour la carte de base est fixé à 1.000 euros chez Hello bank! (Carte Visa Classic) et 1.200 euros chez Fortuneo (CB Mastercard). Plus votre revenu sera important, plus vous pourrez bénéficier d’une carte prestige. La dernière gratuite chez Hello bank! est la Carte Visa Premier chez Hello bank!, pour 1.800 euros de revenu. Si vous souhaitez monter en gamme et demander une Carte Visa Infinite, il faudra dépenser 240 euros par an. Chez Fortuneo, la World Elite CB Mastercard est accessible gratuitement pour les clients attestant d’un revenu de 4.000 euros minimum. On aurait donc tendance à mettre 1 point pour Fortuneo dans cette catégorie.

Second point : le service client

Comme dans toutes les banques en ligne, le service client est ici de très grande qualité. Joignable sur de vastes créneaux et très efficace, il répondra parfaitement à vos questions et saura vous conseiller pour toutes vos décisions si vous faites appel à eux. Hello bank! propose de très nombreux moyens de communication : téléphone, chat en ligne, Facebook, mail ou courrier. La banque en ligne de la BNP Paribas offre également un très large créneau de disponibilité : 8h-22h en semaine et 8h-18h le samedi. Fortuneo, quant à elle, offre moins de solutions de contact. Vous aurez le choix entre téléphone, mail ou courrier. On regrettera notamment l’absence de chat en ligne… Les horaires sont de 8h à 22h en semaine et 9h – 18h le week-end. Bien que Fortuneo ait remporté le prix de meilleur service client de l’année 2017, nous avons un léger penchant pour Hello bank! et la multitude de moyens de communication qu’elle propose. Point pour Hello bank!.

Troisième point : les produits proposés

En terme de produits proposés, là encore, ces deux établissements sont au coude à coude. Leurs livrets épargne sont tous deux excellents, leurs Assurances Vie se valent également et il en va de même pour le crédit immobilier. En revanche, Hello bank! dispose peut être d’une offre légèrement plus large, notamment pour les jeunes. On peut citer la possibilité de souscrire un Livret Jeune qui est absente chez Fortuneo. De même, le crédit à la consommation n’est pas accessible chez Fortuneo. La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa se rattrape cependant sur son offre bourse qui est très nettement plus intéressante que Hello bank!. Au final, pour cette catégorie, il sera très difficile de différencier les deux établissements. Selon les produits que vous recherchez, Hello bank! et Fortuneo ont chacune leur qualité.

Conclusion de notre comparatif Hello bank! – Fortuneo

Au final, sur les trois points analysés, il semble y avoir une relative égalité entre ces deux excellentes banques en ligne. Comme toujours, tous les individus n’ont pas les mêmes attentes de leur banque. Par conséquent, il n’est pas possible de trouver UNE banque qui sera partout meilleure que sa concurrente. Selon votre projet et les produits que vous recherchez, il faudra donc faire votre choix. Si vous êtes jeune et que vous souhaitez profiter de services assez classiques et de livrets, nous vous invitons plutôt à vous tourner vers Hello bank!. Pour une utilisation plus large des services bancaires, comme le courtage, par exemple, alors Fortuneo s’impose.

