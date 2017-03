Comparatif Hello Bank et ING Direct

ING Direct a longtemps été la première banque en ligne française avec plus de 1 million de clients. Elle a récemment été dépassée par Boursorama Banque, la filiale dématérialisée de la Société Générale. Face à elle, Hello Bank, qui a vu le jour en 2013, compte déjà plus de 250.000 clients. Entre la banque en ligne française la plus vieille et la plus récente, notre comparatif Hello Bank et ING Direct s’annonce encore une fois très serré.

Le Match entre Hello Bank et ING Direct

Notre premier critère : le prix

Nous sommes une nouvelle fois face à deux banques en ligne proposant un compte bancaire gratuit et une carte également gratuite. La première différence notable entre ces deux établissements concerne le revenu minimal. Chez Hello Bank, 1.000 euros vous permettront d’obtenir une carte Visa Classic gratuitement. Chez ING Direct, il vous faudra 1.200 euros que vous devrez obligatoirement domicilier dans l’établissement pour profiter de la Gold Mastercard gratuite.

En d’autres terme, vous obtiendrez une meilleure carte chez ING Direct, mais avec une condition plus contraignante, on ne va pas se mentir. L’équivalent de la Gold Mastercard chez Hello Bank est plus ou moins la Carte Visa Premier, qui exige un minimum de 1.800 euros nets par mois. Attention, notez que si vous ne remplissez pas les conditions exigées chez ING Direct (verser 1.200 euros sur votre compte chaque mois), vous devrez payer 5 euros chaque mois… On donne donc notre point à Hello Bank sur ce point.

Notre second critère : le service client

Hello Bank, avec ses 5 moyens de communication offre une très belle solution pour rentrer en contact avec le service client. En effet, vous pourrez joindre le support par téléphone, chat, mail, courrier et Facebook. Celui ci est joignable de 8h à 22h en semaine et de 8h à 18h le samedi, ce qui est le plus vaste créneau de la banque en ligne. ING Direct enlève juste une petite heure en semaine, en clôturant son service client à 21h. Cela reste malgré tout très respectable. En revanche, vous n’aurez pas autant de moyens pour rentrer en communication. En effet, suite à la fermeture de ses deux ING Direct Café, il ne vous reste « plus que » trois moyens pour contacter le service client. Il s’agit du téléphone, du courrier ou via le Web Café. On donne donc le point à Hello Bank grâce à la fois à ses nombreux moyens de communication et le très vaste créneau disponible pour les joindre.

Notre troisième et dernier critère : les produits proposés

On retrouve chez les deux établissements quasiment les mêmes produits proposés. On peut notamment citer le compte courant, le crédit immobilier, l’offre bourse, l’assurance vie, et les différents livrets. Il est donc très difficile des les différencier au niveau du choix. Seul petit avantage pour Hello Bank, vous y trouverez le Livret Jeune et le crédit à la consommation. En revanche, au niveau du contenu spécifique, il est possible de comparer les offre d’Hello Bank et d’ING Direct. C’est notamment au niveau de l’offre bourse que Hello Bank peine une nouvelle fois.

Visiter ING Direct

En effet, les frais proposés par ING Direct semblent être inférieurs sur les principaux profils d’investisseur proposés. En revanche, la banque en ligne de la BNP Paribas se rattrape extrêmement bien sur son Livret d’épargne. Celui ci est très nettement plus intéressant que celui d’ING Direct, malgré l’offre de bienvenue de 2% par mois pendant 2 mois. Sur cette catégorie, il est une nouvelle fois impossible de donner vraiment un point à l’une ou l’autre banque. En effet, cela dépendra très fortement du/(des) produit(s) au(x)quel(s) vous souhaitez souscrire.

Conclusion sur notre match Hello Bank – ING Direct

Le score obtenu par notre match semble donc offrir la victoire à Hello Bank. En revanche, ce comparatif vise à comparer ces deux banques en ligne de manière générale. Chaque personne n’ayant pas les mêmes attentes de leur établissement, il est impossible de véritablement dire quelle banque est meilleure que l’autre. Il est important que vous sachiez assez précisément quels produits vous visez (Livret, Assurance Vie, crédits, bourse,…) avant de faire votre choix pour choisir quelle banque sera la meilleure pour vous. Pour avoir une vision complète de toutes les différences entre ces deux établissements, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures banques en ligne.

Visiter Hello Bank