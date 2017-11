Comprendre la plateforme Direct Emetteurs de Boursorama

Boursorama Banque a mis à la disposition de ses clients une plateforme propriétaire qui permet de faciliter les transactions sur les warrants, turbos et certificats en bourse. Baptisée Direct Emetteurs, celle-ci permet de traiter ces produits financiers sans avoir à passer par la bourse NYSE Euronext. Les clients réalisent ainsi une économie substantielle.

La plateforme Direct Emetteurs est une solution de trading qui a été mise en place par Boursorama Banque en 2011 et qui permet à ses clients de trader avec les principaux émetteurs de ces produits financiers : BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank, Deutsche Bank, Citi, Barclays et ING Direct. Au fur et à mesure du temps, ce sont toujours plus de partenaires qui ont été recensés. Cette solution de trading permet de contourner la bourse NYSE Euronext et permet ainsi aux clients d’économiser 1 euro par transaction (peu importe le forfait).

Il n’empêche que ces transactions sont entièrement sécurisées et hautement surveillées, et que les prix sont systématiquement les mêmes que sur le NYSE Euronext. La plateforme Direct Emetteurs se positionne aussi comme un outil d’analyse puisqu’il intègre de nombreux indicateurs qui aident à comprendre l’évolution du cours de ces produits structurés, non garantis en capital.

Des exclusivités sur la plateforme Direct Emetteurs

Au total, la plateforme Direct Emetteurs donne ainsi un accès direct aux différents émetteurs de ces produits légèrement structurés. Entre 8h et 22h, les clients peuvent ainsi accéder à des milliers de produits négociables sur tous types de sous-jacents : actions, indices, matières premières et devises. Parce que Boursorama se veut un grand spécialiste de la finance, il est même parvenu à négocier des exclusivités pour ses clients. C’est notamment le cas de tous les produits Deutsche Bank qui ne sont pas listés sur NYSE Euronext et qui ne peuvent qu’être traités sur des plateformes de courtage intermédiaires.

On notera également que la plateforme Boursorama Direct Emetteurs permet de réaliser des types d’ordres plus complexes qui correspondent aux attentes de certains traders en ligne plus aguerris. Outre les classiques ordres au marché, à cours limité ou à plage de déclenchement, on retrouve également l’ordre alternatif et l’ordre suiveur sur Direct Emetteurs.

Très clairement, Boursorama a toujours été le leader du courtage en ligne en France, et sa solution qui a été lancée en 2011 (après que la directive Mifid II lui en ait donné la possibilité) est à la pointe de la technologie. Depuis, son concurrent Bourse Direct s’est également lancé sur le créneau en lançant une plateforme similaire baptisée Accès Emetteurs. Reste que Boursorama offre une tarification beaucoup plus attractive sur la bourse, y compris via la plateforme Direct Emetteurs. Vous pouvez consulter notre comparatif des offres bourse ici pour vous en rendre compte.

Vous pouvez en savoir plus sur notre avis Boursorama

