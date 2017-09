Un compte Boursorama gratuit sans condition de revenu

Nous vous avions souvent parlé du compte Welcome de Boursorama Banque. Ce dernier permettait de rester ouvert à tous grâce à une absence de condition de revenu minimal. En revanche, contrairement au compte bancaire normal, ce dernier n’était jusqu’alors pas gratuit. Depuis le 7 septembre 2017, le compte Welcome ne vous coûtera plus 1,5 euro par mois : il devient gratuit !

Compte gratuit sans condition de revenu

L’offre Welcome de Boursorama Banque a très longtemps séduit. En effet, c’était la solution la moins chère du marché pour avoir un compte bancaire sans condition de revenu. Les clients devaient s’acquitter de 1,5 euro par mois (contre 2 euros chez Monabanq ou 5 euros chez ING Direct). Désormais, l’offre du numéro 1 de la banque en ligne évolue et se montre encore plus aggressive. En effet, depuis début septembre, le compte Welcome de Boursorama Banque est entièrement gratuit et ce, peu importe votre revenu. Vous n’aurez donc pas à prouver un revenu minimum de 1.000 euros afin de profiter de la gratuité de votre compte bancaire.

Cependant, il y a quelques petites restrictions sur le compte afin de pouvoir profiter de la gratuité de la carte. En l’occurence, vous devrez au minimum effectuer une transaction par mois. Si ce n’est pas le cas, votre carte vous sera facturée 5 euros par mois (soit plus de 3x plus que l’ancienne carte). Les plafonds de paiement et de retrait sont très légèrement inférieurs aux personnes ayant la carte Visa Classic du compte « non Welcome ». En l’occurence, vous pourrez retirer 200 euros sur 7 jours flottants, contre 310 pour les personnes justifiant d’un revenu de 1.000 euros. Au niveau des paiements, vous serez limités à 600 euros par 30 jours flottants contre 1.500 euros pour les personnes justifiant du revenu.

Gratuité des transactions à l’étranger

Chose extrêmement surprenante, les clients du compte bancaire Welcome de Boursorama Banque bénéficient d’un avantage considérable que les clients ayant un revenu supérieur à 1.000 euros n’ont pas : la gratuité sur vos paiements en devises. En comparaison, les autres clients de Boursorama Banque devront s’acquitter de frais de 1,95% du montant de l’achat quand c’est en devise étrangère. Cette décision vise très certainement à contre attaquer face aux néo-banques comme le N26 ou Revolut qui ont des conditions tarifaires très attractives à l’étranger.

Autre point très intéressant, le compte Welcome de Boursorama Banque vous permet de bénéficier d’un découvert autorisé de 100 euros dès l’ouverture de votre compte. Il peut en suite être augmenté après plus de 3 mois de fidélité si votre banque considère que vous êtes en mesure de pouvoir gérer votre découvert. Cela permet à Boursorama Banque de se démarquer des comptes comme C-Zam ou Nickel qui n’autorisent aucun découvert.

Une préparation face à Orange Bank

Si Boursorama Banque a pris cette décision de rendre gratuite son offre Welcome, c’est certainement grandement lié à l’arrivée très prochaine de Orange Bank sur le marché de la banque en ligne. En effet, cette dernière proposera un compte courant gratuit sans aucune condition de revenu. De fait, si Boursorama Banque, qui compte aujourd’hui plus de 1 million de clients, souhaite continuer à attirer après le lancement de Orange Bank, elle se devait de revoir quelques unes de ses offres. En rendant le compte Welcome gratuit sans aucune condition de revenu, la banque en ligne de la Société Générale marque un très grand coup.

Notons que, avant, seule Hello Bank! proposait un compte gratuit sans aucune condition de revenu. Il fallait pour cela être étudiant de moins de 25 ans ou alors être encore étudiant à plus de 25 ans et justifier d’études BAC+4 au minimum. Désormais, la banque en ligne de la BNP Paribas n’est plus la seule à offrir la gratuité sans condition…

