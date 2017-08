Compte joint Boursorama Banque : le plus flexible pour deux !

Avec plus de 1 million de clients, Boursorama Banque, la banque en ligne de la Société Générale est aujourd’hui l’établissement sur internet comptant le plus de clients en France. Si elle parvient à séduire tant de Français et à afficher une croissance aussi rapide c’est avant tout grâce à sa compétitivité prix imbattable. Vous pourrez ouvrir un compte joint Boursorama Banque à condition de justifier d’un revenu mensuel net minimum de 2.000 euros. Le processus d’inscription est très fluide et rapide pour celui-ci.

Quelles sont les conditions du compte ?

Pour ouvrir un compte joint chez Boursorama Banque et profiter de la carte bancaire gratuite pour les deux titulaires du compte, vous devrez justifier d’un revenu mensuel net minimum de 2.000 euros. Vous avez également la possibilité de recevoir 2 cartes Visa Premier gratuites à vie si vous justifiez d’un revenu de 3.600 euros par mois pour votre foyer. Enfin, il est également possible de faire un mix entre Visa Classic et Visa Premier si vous justifiez d’un revenu mensuel net de 2.800 euros minimum.

Dans tous les cas, les cartes bancaires sont toujours gratuites, que vous ouvrez un compte joint Boursorama Banque ou non (voici un avis Boursorama). La seule exception à cette règle est le compte Welcome de Boursorama qui vous facture la carte 1,50 euros par mois mais n’exige aucune condition minimum de revenu.

Pour ouvrir un compte joint, il n’y a rien de plus simple. En effet, rendez vous sur le site de la meilleure banque Boursorama. Cliquez en suite sur « notre offre » puis « compte bancaire ». Appuyez en suite sur « Ouvrir un compte bancaire » pour arriver sur la page que vous voyez sur la photo ci dessous. Il ne vous reste alors plus qu’à cliquer sur « ouvrez un compte joint » pour commencer à remplir le formulaire d’ouverture de compte classique. Tout se fait extrêmement rapidement et simplement en ligne et vous parviendrez à confirmer votre compte dans les plus brefs délais.

Les étapes d’ouverture sont les suivantes :

Remplissez le formulaire sur vos informations personnelles.

Signez électroniquement votre dossier.

Envoyez vos pièces justificatives (identité, domicile, salaire,…). Vous pouvez soit les scanner, soit les envoyer directement depuis votre smartphone

Boursorama Banque contrôle alors votre dossier et vous donne une réponse dans les 5 jours.

Une fois la réponse obtenue, il ne vous reste plus qu’à effectuer le premier versement de 300 euros minimum afin d’activer votre compte bancaire et les deux cartes gratuites associées.

En ce moment, profitez de 80 euros offerts pour toute première ouverture d’un compte individuel ou d’un compte joint chez Boursorama Banque. Si vous souhaitez profiter des avantages de la banque la moins chère en France depuis 9 ans, nous vous invitons à vous rendre directement sur son site officiel avec le lien ci-dessous. Vous pouvez consulter notre avis Boursorama ici.

Visiter le site