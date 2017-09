Compte joint Fortuneo : quelles sont les conditions rattachées ?

Comme toutes les banques en ligne présentes dans notre comparatif 2017, Fortuneo propose à ses clients la possibilité d’ouvrir un compte joint. Ce dernier offre les mêmes avantages que le compte courant classique individuel, c’est-à-dire la gratuité de votre compte ET de vos cartes bancaires. Car oui, c’est bien là la spécificité du compte joint puisqu’il vous permet d’avoir deux carte, une pour vous, et une pour votre partenaire. Découvrez les conditions du compte joint Fortuneo.

Différents revenus selon la carte

Tout comme pour le compte courant classique, les conditions de revenue varient selon la carte que vous souhaitez obtenir. Ici, puisque vous êtes dans le cas d’un compte joint, les deux cartes devront être identiques. En effet, comme précisé sur le site officiel de Fortuneo, il n’est pas possible, par exemple, d’avoir une carte World Elite CB MasterCard et une MasterCard Classique. Comme vous allez le voir, les conditions sont assez souples pour ouvrir votre compte joint chez Fortuneo et profiter de la gratuité des services de la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa.

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif compte joint, les banques en ligne proposent des offres bien différentes au niveau des conditions de revenu pour l’ouverture d’un compte pour deux. Chez Fortuneo, pour avoir deux cartes bancaires CB MasterCard Classiques, vous devrez justifier d’un revenu mensuel minimum de 2.400 euros. Vous avez également la possibilité de déposer 5.000 euros d’épargne afin de contourner cette contrainte de revenu.

Pour la Gold MasterCard, le revenu exigé est de 2.700 euros, ce qui est tout à fait accessible. L’autre alternative consiste à avoir 10.000 euros d’épargne dans la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa. Enfin, ce qui nous plaît énormément chez Fortuneo, c’est la possibilité d’avoir, gratuitement, deux cartes World Elite MasterCard. Pour cela, vous devrez justifier d’au moins 5.500 euros de revenus mensuels minimums et verser, chaque mois, 4.000 euros sur votre compte bancaire (au minimum).

L’offre bourse vaut véritablement le détour

Avec son offre bourse de très grande qualité, Fortuneo nous a vraiment énormément séduit. Et pour cause, c’est de loin la meilleure solution pour les personnes qui souhaitent avoir les frais les plus faibles possibles sur leurs transactions. Elle se positionne ainsi devant Boursorama Banque ou encore BforBank, pourtant toute deux très à l’aise dans ce domaine. Au niveau du crédit immobilier, elle met également la barre très haut avec un taux très attractif pour les personnes souhaitant investir dans la pierre.

Malheureusement, que ce soit pour le compte individuel ou le compte joint, Fortuneo ne propose actuellement aucune offre de bienvenue. C’est la seule banque en ligne à n’offrir absolument rien à ces nouveaux clients, ce qui, de manière très compréhensible, ne plaît pas forcément à ces derniers. A titre d’exemple, Hello Bank! offre 80 euros et Monabanq se montre encore plus généreuse avec 120 euros de prime de bienvenue.