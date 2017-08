Compte joint Hello bank! : quelles conditions d’ouverture ?

Ouvrir un compte joint chez Hello Bank! est on ne peut plus simple. En effet, sans surprise, la banque en ligne de la BNP Paribas le propose pour ses clients à condition qu’ils justifient d’un revenu mensuel net cumulé de 2.000 euros. Vous profiterez ainsi de tous les avantages d’une des meilleures banques en ligne française avec deux cartes bancaires gratuites à vie. Nous vous en disons davantage sur le compte joint Hello Bank!.

Comment ouvrir son compte joint chez Hello Bank! ?

Pour ouvrir votre compte joint chez Hello Bank, il n’y a vraiment rien de plus simple. En effet, il vous suffit de vous rendre sur le site de la banque en ligne BNP Paribas et d’aller dans « compte courant ». En suite, cliquez sur « ouvrir un compte » et après, sélectionnez « compte joint » au lieu de « compte individuel ». Les deux seules différences avec un compte individuel est que vous aurez 2 cartes bancaires Visa Classic gratuites au lieu d’une et que vous devrez prouver un revenu mensuel minimum de 2.000 euros au lieu de 1.000. Les tarifs Hello bank! sont disponibles au format PDF et sont très transparents.

Toutes les condition du compte sont exactement les mêmes que pour un compte individuel. En l’occurence, vous devrez valider votre compte joint Hello Bank! en envoyant vos pièces justificatives (pièce d’identité, justificatif d’identité,…) et en effectuant un premier dépôt de 300 euros. Dès lors que ces actions auront été réalisées; vous pourrez toucher le bonus de bienvenue de 80 euros, également valable sur le compte joint. Notez qu’il est possible de contourner la contrainte des 2.000 euros de revenus mensuels si vous effectuez un dépôt de 5.000 euros minimum chez Hello Bank!.

Les avantages de Hello Bank!

Hello Bank! offre de très nombreux avantages à ses clients. En effet, ses produits sont remarquablement attractifs et sont souvent bien devant les concurrents. On pense notamment au meilleur livret épargne du marché, Hello+, qui offre un rendement exceptionnel de 1,2% brut par an sans aucune limite de plafond, et sans aucun risque. Il fonctionne par palier de la manière suivante :

En dessous de 10.000 euros, vous toucherez 0,6%

Entre 10.000 et 50.000 euros vous toucherez 0,8%

Au dessus de 50.000 euros, vous toucherez 1,2% et vous n’avez absolument aucune limite maximale de plafond.

Bien évidemment, le Livret Epargne Hello Bank! n’est pas la seule raison qui explique son excellente place dans notre classement. En effet, la banque en ligne de la BNP Paribas propose également des crédits immo et conso de très grande qualité, une offre bourse compétitive sur les petits ordres ou encore l’assurance vie,… En bref, ouvrir un compte joint chez Hello Bank! vous permettra de profiter d’un compte gratuit et de très nombreux produits de très grande qualité pour votre épargne et vos emprunts.

