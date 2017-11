Compte joint Orange Bank : a-t-on le droit d’y croire ?

Malheureusement, le compte joint Orange Bank n’est pas encore disponible à l’ouverture de la banque. Il faudra attendre probablement plusieurs mois avant de voir arriver le compte commun dans la banque en ligne. L’offre bancaire est pour le moment assez limitée, elle s’avère finalement assez peu compétitive.

« Nous ne proposons pas encore de compte joint »

Si Orange Bank a fait l’impasse sur le compte joint, l’assurance-vie, le Livret A, le crédit immobilier et le crédit à la consommation, elle pourrait bien les intégrer dans son offre bancaire dans les mois à venir. Pour l’heure, les clients de la banque mobile devront se concentrer sur un compte courant, une carte bancaire et un livret d’épargne non réglementée. L’absence d’un compte joint chez Orange Bank implique que l’établissement s’exclut naturellement d’une partie de la population qui est jeune, et qui serait à même d’ouvrir un compte dans une banque en ligne. Ces derniers seront alors plus enclin à se tourner vers la concurrence : Hello bank!, Boursorama, ING Direct ou Monabanq offrent toutes des comptes joints à des conditions favorables.

Lorsque l’on demande au robot Watson, conseiller clientèle, ce qu’il en est du compte joint, il répond simplement : « Nous ne proposons pas encore de compte joint. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être les premiers au courant des nouveautés ». C’est via les différents réseaux sociaux qu’Orange Bank compte communiquer sur ses nouveautés, à l’instar du compte joint. Dans la déclaration du robot Watson, la porte n’est absolument pas fermée à un compte joint, cela pourrait donc arriver dans les mois à venir.

Orange Bank se concentre sur une offre simplifiée

Si Orange Bank compte séduire 2 millions de clients d’ici 2027, c’est en s’appuyant sur une offre compréhensible de tous et efficace. La banque en ligne préfère se concentrer dans un premier temps sur les basiques. Certes, cela ne permet pas d’en faire un vrai compte principal, mais au moins l’offre est simple et peu engageante. En l’occurrence, il n’y a pas de condition sur le revenu à l’ouverture d’un compte, et il est gratuit. On peut imaginer que lorsque le compte joint Orange Bank sortira, celui-ci conservera les mêmes conditions et tarifs que le compte courant traditionnel.

Attention cependant à bien garder le compte actif tous les mois, sans quoi Orange Bank facturera 5 euros de frais de tenue de compte. A cela, il faut également rajouter les nombreux frais qui sont liés aux opérations exceptionnelles (et qui ne sont généralement pas facturés dans les autres banques en ligne). On peut imaginer qu’une deuxième carte bancaire sera peut-être facturée. Vous pouvez consulter notre avis Orange Bank pour en savoir plus.

En attendant, pour avoir un bel aperçu des offres disponibles, vous pouvez consulter notre comparatif des comptes joints pour voir l’intégralité des offres actuellement disponibles sur le marché. Hormis Orange Bank, toutes les banques en ligne s’y sont mises, et elles offrent des conditions très avantageuses pour l’ouverture d’un compte commun. Vous pouvez en ouvrir un aussi facilement qu’un compte bancaire individuel, la procédure est très similaire.