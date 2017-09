Compte Nickel : 700.000 clients ont été séduits par l’offre

La banque sans banque, c’est le concept derrière le Compte Nickel. Lancé il y a quelques années, ce service permet aux français d’ouvrir un compte bancaire directement chez leur buraliste. Ce dernier leur donne une carte bancaire associée à un compte, ainsi qu’un RIB. Si ce service était initialement destiné aux interdits bancaires, il s’avère finalement séduire de nombreux français. En septembre, le Compte Nickel pouvait se féliciter de compter 700.000 clients.

Le Compte Nickel enregistre une croissance fulgurante

En avril dernier, le groupe BNP Paribas a mis la main sur le Compte Nickel. Depuis, les choses ont beaucoup évolué au niveau de la stratégie : la jeune société ne compte plus s’internationaliser aussi rapidement, et elle compte se focaliser sur une clientèle en difficulté financière. L’objectif est ainsi de ne pas entrer en concurrence directe avec BNP Paribas, qui commence à se faire du souci de la croissance tonitruante du Compte Nickel.

En effet, le Compte Nickel enregistre depuis deux ans une hausse de ses clients assez vertigineuse. Sur les six derniers mois, elle est passée de 500.000 à 700.000 clients. Une croissance qui doit laisser rêveur bon nombre de banques en ligne, y compris la plus grande Boursorama. Il faut cependant souligner que l’offre n’est pas tout à fait la même puisque le Compte Nickel est assez restrictif : il n’est pas possible d’être en découvert, et l’offre de services est très limitée. Autrement dit, il ne faut pas espérer trouver de solutions d’épargne ou de prêts divers. Le Compte Nickel répond aux besoins de bases de personnes qui souhaitent obtenir un accès à un compte bancaire facile.

Le Compte Nickel est certes un service financier innovant, mais on ne peut pas le qualifier de fintech. En effet, contrairement aux sociétés comme Yomoni, Transferwise, ou celles issues des fameuses ICO, le Compte Nickel utilise les canaux traditionnels pour offrir une nouvelle solution de services financiers. L’innovation réside dans l’offre, puisque ce sont pas moins de 2.800 buralistes qui mettent à disposition ce service.