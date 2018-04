Compte Nickel Chrome : avis sur cette offre bancaire premium

Le Compte Nickel Chrome est un nouveau produit bancaire proposé par la société éponyme. Le Compte Nickel, qui a été lancé en 2014, a décidé de renforcer son offre bancaire pour répondre à l’arrivée de la concurrence et aux demandes de ses clients. Découvrez ci-dessous notre avis sur le Compte Nickel Chrome, qui sera disponible dès le début du mois de mai 2018 pour 50 euros par an.

Le Compte Nickel Chrome vise une clientèle premium

Le Compte Nickel Chrome vient célébrer le quatrième anniversaire du « compte bancaire sans banque ». Depuis que la société s’est faite racheter par le groupe BNP Paribas en été 2017, elle s’est vue obliger de changer son slogan pour conserver sa crédibilité. Aujourd’hui, le slogan « compte pour tous » devait répondre à une nouvelle problématique : trouver un compte bancaire qui convienne à tous les français, y compris ceux désirant avoir un service plus haut de gamme. C’est ainsi qu’est né le Compte Nickel Chrome, une solution plus haut de gamme qui soit capable de séduire une nouvelle tranche de la population.

Alors que le Compte Nickel enregistre toujours une croissance exceptionnelle pour son service, et qu’il devrait atteindre le million de clients dans quelques mois (et les 2 millions de clients à l’horizon 2020), la concurrence se fait toujours plus intense. On peut citer évidemment les acteurs locaux tels que Eko ou ou C-Zam de Carrefour Banque, mais également les acteurs internationaux tels que N26 ou Revolut. Si les premiers n’ont pas d’offre bancaire haut de gamme, il en va différemment pour les acteurs internationaux. Une rumeur annonce également que Orange Bank pourrait sortir une carte plus premium d’ici à cet été. Afin de ne pas perdre de parts de marché, la société a donc décidé de sortir le Compte Nickel Chrome, ce qui à notre avis, est une très bonne chose.

Avis Compte Nickel Chrome : un compromis à 50€ par an

Comme vous pourrez le voir au fil de cet avis sur le Compte Nickel Chrome, le prix du compte premium est de 50 euros par an. Il se décompose en deux parties : les 20 premiers euros qui correspondent aussi à l’offre de base et 30 euros supplémentaires qui permettent d’accéder à une carte bancaire plus haut de gamme et nominative – qui ait les mêmes assurances et garanties qu’une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Comme vous pouvez le voir dans cet avis Compte Nickel Chrome, le coût est plutôt raisonnable pour cette offre – d’autant plus qu’elle ne nécessite en aucun cas de justifier un revenu mensuel minimum comme l’imposent certaines banques en ligne. A seulement 50 euros par an, le Compte Nickel Chrome reste à notre avis l’un des meilleurs compromis du marché. Le service est évidemment moins premium que celui que l’on retrouve dans une banque en ligne, mais le prix et l’absence de condition justifient cette option.

Dans ce nouveau Compte Nickel Chrome, on ne trouve en revanche toujours pas de produit d’épargne, ni de crédits. Elle veut toujours rester concentrée sur le paiement, et améliorer l’expérience pour les utilisateurs. La société s’est associée avec Europ Assistance afin de mettre au point toutes les garanties et assurances spécifiques à la carte bancaire : assurance voyage (retard ou annulation, vol et dégradation de bagages, responsabilité civile à l’étranger), assurance sports d’hiver (frais médicaux, rapatriement), assurance décès, assurance d’achat en ligne etc. Autant de services et d’assurances que l’on retrouve déjà dans les cartes types Premier ou Gold de certains concurrents.

Une carte bancaire avec les garanties d’une Visa Premier

A noter que la carte bancaire associée avec le Compte Nickel Chrome pourra être personnalisée : le client aura le choix entre une version noire, argentée ou dorée. Cela rappelle notamment les efforts déployés par N26 et Revolut qui cherchent à se distinguer grâce aux couleurs de leurs cartes bancaires. Pour rappel, la carte actuellement disponible est blanche.

Autre petite spécificité du Compte Nickel Chrome qui a notre avis est un point qui séduira la clientèle aisée : les frais de paiements et de retraits dans les DAB, qu’ils soient dans la zone Euro ou en dehors, sont facturés au même taux : gratuit pour les paiements, et 1 euro pour les retraits. En l’occurrence, ce seraient pas moins de 30% des clients Nickel qui utiliseraient aujourd’hui le service pour des « usages exceptionnels » tels que les voyages. Avec cette politique tarifaire préférentielle, les clients du Compte Nickel Chrome auront donc un nouvel avantage.

Ouvrir un Compte Nickel Chrome

C’est là où le bât blesse. En l’occurrence, alors qu’une banque en ligne comme Hello bank! (qui appartient elle aussi à BNP Paribas) permet d’ouvrir un compte en ligne en quelques minutes, ce n’est pas le cas pour le Compte Nickel Chrome. En l’occurrence, la confédération des buralistes a signé un accord avec le Compte Nickel afin de bénéficier d’une exclusivité pour la distribution du produit Nickel.

Cela implique que pour ouvrir un Compte Nickel Chrome, le client devra dans un premier temps ouvrir un compte classique à 20 euros par an chez son buraliste. Il se verra alors remettre une carte bancaire classique non nominative (c’est le cas pour tous les Compte Nickel classiques), qu’il pourra ensuite upgrader sur internet moyennant 30 euros par an. C’est donc cette seconde phase – un enregistrement sur internet – qui permettra au client de pouvoir obtenir une carte bancaire personnalisée et nominative, celle du Compte Nickel Chrome.

Si vous avez un avis sur le Compte Nickel Chrome, n’hésitez pas à nous le partager afin de permettre à la communauté de bénéficier de vos remarques. Cet article sera mis à jour au fil du temps en fonction des nouveautés qui seront annoncées.