Le compte Nickel couvert dans la limite de 100.000 euros

Vous connaissez certainement le compte Nickel, sinon, sachez qu’il s’agît d’un compte en banque que vous pouvez ouvrir en 5 minutes depuis votre bureau de tabac. Avec plus de 470.000 clients conquis depuis 2014, le compte Nickel s’impose comme une réelle alternative aux banques traditionnelles pour les personnes ayant une utilisation très limitée de leur compte en banque.

Le FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) a finalement confirmé qu’à l’instar des comptes bancaires traditionnels, tout dépôts réalisé sur le Compte Nickel est bel et bien couvert via le mécanisme de garantie des dépôts. La limite a quant-à-elle était fixée à 100.000 euros pour chaque client.

Une question longtemps restée sans réponse

Depuis de nombreux mois, la question était dans l’esprit de nombreux clients et futurs clients : « l’argent placé sur notre compte Nickel est-il couvert par la garantie des dépôts ? ». Bien que les choses soient assez simples et clairement expliquées sur le site compte-nickel.fr, cette question est trop longtemps restée sans réponse. La FGDR se contentait de réponses vagues et ne manquait pas de préciser que la question était en cours d’étude.

Le principal problème qui rendait le sujet assez délicat à traiter était que le Compte Nickel ainsi que les autres acteurs exerçant une activité en rapport étroit avec une gestion et des transferts d’argent (Lydia, Pumpkin, Morning,…) ne sont pas véritablement des banques. Par conséquent, la détention en direct de monnaie déposée par leurs souscripteurs n’est pas autorisé mais ils ont l’obligation de déposer cet argent sur un compte de « cantonnement », propriété d’une vraie institution bancaire. En conséquence, tous les clients du Compte Nickel disposent d’un compte de cantonnement hébergé par le Crédit Mutuel Arkéa. La question qui se pose alors est simple : la garantie de 100.000 euros fonctionne-t-elle au près des clients si jamais la banque qui détient le compte de cantonnement faisait faillite ?

Une réponse finalement positive

Le président de la Financière des Paiements Electroniques (établissement à l’origine du Compte Nickel), Hugues le Bret a donné sa réponse définitive le 2 janvier dernier, et elle s’est avérée positive. « Chaque ayant droit du compte de cantonnement est couvert à hauteur de 100.000 euros». Cette bonne nouvelle risque fortement d’attirer encore plus de clients vers cette alternative très intéressante face aux banques traditionnelles.

Les banques traditionnelles faces aux alternatives

On ne va pas se mentir, les banques traditionnelles risquent bientôt de faire partir du passé. Ce n’est pas l’augmentation des frais bancaires dans leurs établissements qui risquent d’inverser la tendance… Outre le compte Nickel, les français ont de plus en plus d’options quand il s’agît de trouver une alternative au compte bancaire classique. Le réel avantage du compte dont nous venons de parler est qu’il est véritablement accessible à tout le monde, peu importe leur revenu et peu importe la fréquence des dépôts et virements. On retrouve une offre similaire dans les banques en ligne qui offrent des tarifs très clairement plus compétitifs que les banques physiques. A titre d’exemple, une banque physique coûte en moyenne 191 euros par an tandis que la version dématérialisée ne coûte que 45 euros par an.

Il faut dire que les banques en ligne ont de quoi séduire. En effet, toutes proposent une carte bancaire gratuite. Seul inconvénient, vous devez être en mesure d’attester d’un salaire minimum de 1.000 euros (pour Boursorama Banque ou Hello Bank) voire même 1.600 euros (pour BforBank). ING Direct est la seule banque à exiger en plus que vous placiez vos revenus au sein de l’établissement et la barre a été fixée à 1.200 euros. Notez cependant que le vrai concurrent du Compte Nickel est très certainement Monabanq. Cette dernière est la seule à ne pas proposer de carte gratuite mais elle n’exige pas de revenu minimum. En échange de 24 euros par an (soit seulement 4 euros de plus que le Compte Nickel) vous aurez accès à l’ensemble des services bancaires ainsi qu’à une carte de crédit. Notez que 100 euros sont offerts pour toute nouvelle ouverture de compte. Par conséquent, vous amortirez vos frais bancaires pendant plus de 4 ans…De plus, notez que contrairement au Compte Nickel qui génère de nombreux frais (dépôts, retraits,…), les banques en ligne proposent toutes ces services gratuitement.