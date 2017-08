Conditions des découverts chez Fortuneo : quels taux ?

Fortuneo propose une offre complète et de très bonne qualité. Comme toutes les banques en ligne, sa tarification est très compétitive et n’a vraiment rien à voir avec celle des banques traditionnelles. En plus d’un compte courant et d’une carte bancaire gratuits, Fortuneo permet à ses clients de payer le moins de frais possible grâce à des conditions très avantageuses sur ses découverts. Bien que cela ne vale pas Monabanq ou Boursorama Banque, il faut avouer que les frais demeurent extrêmement faibles chez Fortuneo.

8% en découvert autorisé, 16% sur les non autorisés

Chez Fortuneo, votre plafond de découvert sera par défaut fixé par 200 euros. Cependant, pas d’inquiétude, il pourra être augmenté sans problème et sans frais sur demande de votre part. Selon votre profil, vos revenus, vos dépenses… vous pourrez avoir des plafonds de plusieurs milliers d’euros. A l’inverse, et de manière logique, si vous êtes à la limite basse au niveau des revenus et que vous êtes très souvent dans le rouge, Fortuneo ne vous accordera certainement pas un plafond très important. Afin de demander une augmentation de votre plafond, il vous suffit de vous rendre sur votre espace client, de remplir un formulaire et de l’envoyer par mail ou par la poste. Bien évidemment, autant essayer d’avoir le plafond de découvert autorisé le plus élevé, cela vous permettra de bénéficier de meilleurs taux d’intérêts débiteurs.

En effet, comme partout ailleurs, les taux pratiqués ne sont pas les mêmes selon que vous soyez dans votre découvert autorisé ou non. Si vous êtes dans ce dernier, le taux pratiqué est de 8% par an. Si vous le dépassez et que vous passez dans le « rouge vif », il monte alors à 16% ce qui alourdit très vite la facture. Malgré tout, les banques en ligne ont un avantage considérable par rapport aux banques traditionnelles : elles ne facturent aucune commission d’intervention. Ces derniers sont en général facturés aux alentours des 8 euros par jour dans les banques traditionnelles. Heureusement, elles ne sont pas autorisées à dépasser 80 euros par mois avec ces frais.

60,20 euros de frais de découvert moyen en France

Si, en moyenne, un Français paye 60,20 euros de frais de découvert par an, c’est à cause de ces commissions d’intervention avant tout. En effet, avec les « simples » taux débiteurs, la facture ne serait jamais aussi salée. A titre d’exemple, imaginons une personne ayant un découvert autorisé de 1.000 euros chez Fortuneo et accusant un découvert total de 2500 euros pendant 20 jours (donc 1.500 euros de découverts non autorisés). Les frais à payer sont alors les suivants :

(0,08/365)*1000*20 + (0,16/365)*1500*20 = 17,5 euros

Bien que cela puisse affecter un peu votre budget, ce n’est tout de même pas si terrible que ça. Au final, si vous êtes des habitués des découverts, nous ne pouvons que vous inviter à vous tourner vers les banques en ligne qui, en ne facturant aucun frais d’intervention pour vos découverts non autorisés, réduit considérablement les frais liés à ces derniers.

