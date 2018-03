Le crédit à la consommation Orange Bank est disponible !

Alors que la rumeur courrait déjà depuis plusieurs mois, voilà qu’elle vient d’être confirmée : le crédit à la consommation Orange Bank est disponible depuis quelques heures pour tous les clients de l’établissement bancaire. Les 100.000 clients de la banque mobile peuvent retrouver sur leur application le formulaire dédié à une demande de prêt.

Le crédit à la consommation complète la gamme Orange Bank

La dernière mise à jour de l’application mobile Orange Bank voit arriver le crédit à la consommation ! Disponible également depuis l’espace client sur ordinateur de la banque en ligne, il permet aux clients de faire des demandes de prêts allant de 500 euros jusqu’à 75.000 euros, sur une durée d’une à cinq années. Au moment de la demande, le client doit définir son crédit à la consommation parmi 3 choix :

Achat d’un véhicule

Réalisation de travaux

Projet personnel

Il devra alors entrer un certain nombre d’informations personnelles pour compléter son dossier (tels que ses revenus mensuels, son contrat de travail etc) afin de finaliser sa simulation. Il devra enfin attendre le retour définitif d’Orange Bank pour savoir si sa demande a été approuvée ou non. Le client a ensuite 6 mois pour choisir de débloquer l’argent ou non.

Orange Bank lutte pour sa visibilité

Alors que le marché anticipait une révolution avec l’arrivée d’Orange Bank sur le marché de la banque en ligne, il en a été différemment. En effet, les difficultés techniques rencontrées lors de son lancement ainsi que l’offre bancaire restreinte n’ont pas convaincu le grand public. En l’espace de 4 mois, ce sont tout juste 100.000 clients qui ont souscrit à l’offre – dont une partie non négligeable sont des employés de l’opérateur télécom.

L’arrivée du crédit à la consommation chez Orange Bank vient à point, surtout quand on connait la gamme de produits de l’établissement : une carte bancaire, un livret d’épargne – et puis c’est tout. Jusqu’à présent, il était difficile de comparer cette nouvelle banque mobile avec les autres, notamment du fait de son offre bancaire trop restrictive. Orange Bank a visiblement pris conscience de cette lacune et travaille assidument à corriger le tir.

Vous pouvez utiliser notre comparateur de banques en ligne pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.