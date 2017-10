Le Crédit Agricole concurrence Orange Bank sur l’offre mobile

Les banques traditionnelles voient l’arrivée d’Orange Bank sur le créneau de la banque en ligne comme une sérieuse menace. Sans grande surprise, on voit ainsi des acteurs comme le Crédit Agricole réfléchir à des alternatives proches pour maintenir leur position de force. Dès la fin du mois de novembre, une nouvelle offre devrait donc voir le jour.

Orange Bank a du souci à se faire

Le 2 novembre 2017, c’est Stéphane Richard qui a donné rendez-vous pour le grand lancement d’Orange Bank. Face à cette arrivée très attendue dans le milieu de la banque en ligne, les acteurs existants se sont déjà adaptés. Monabanq a rendu son offre bancaire encore plus agressive, tandis que Boursorama Banque a tout simplement copié celle d’Orange Bank – avec mêmes quelques avantages par rapport à cette dernière. Bref, Orange Bank qui souhaite être véritablement disruptive aura donc du mal à casser le marché. Cela est probablement lié aux différents problèmes que l’opérateur a rencontré et qui l’ont forcé à retarder le lancement de plusieurs mois.

Si les banques en ligne ont déjà adapté leurs offres bancaires à l’arrivée d’Orange Bank, les banques physiques traditionnelles comptent aussi y répondre. C’est le cas notamment du Crédit Agricole, qui détient accessoirement la banque en ligne BforBank, qui a promis de sortir une réponse sérieuse à Orange Bank. Cette future banque mobile viendra avec une « offre bancaire simplifiée » et donc facile à comprendre : compte courant et carte bancaire, pas plus.

Une offre disponible dans 7.000 agences Crédit Agricole

Mais le grand avantage de cette nouvelle offre est qu’en plus d’être accessible sur mobile, elle sera également disponible dans les 7.000 agences Crédit Agricole à travers la France. Orange Bank se félicitait déjà d’avoir 140 points relais (via les boutiques de l’opérateur télécom), voilà que le Crédit Agricole en propose 6 fois plus. Si cela peut être un petit point négatif pour les banques 100% en ligne, le Crédit Agricole pourra surfer sur le besoin de proximité des clients envers leur banque.

En revanche, là où le Crédit Agricole se distinguera avec son offre bancaire mobile simplifiée, c’est sur la tarification. En l’occurrence, on peut être un peu déçu de voir que celle-ci sera payante (le groupe bancaire a cependant souligné que le prix serait très faible), alors que ses rivales Boursorama ou la future Orange Bank seront gratuites. Le Crédit Agricole veut cependant mettre pleine lumière sur la tarification pour assurer aux clients qu’ils n’aient jamais de frais cachés, comme cela peut être le cas dans certains établissements bancaires.

Rendez-vous donc quelques semaines après le lancement d’Orange Bank pour découvrir cette offre mobile Crédit Agricole ! Cette dernière s’inscrit dans un programme à l’horizon 2020, et dont l’objectif est d’accroître de manière importante le nombre de clients. En mettant l’accent sur cette nouvelle offre bancaire mobile, elle devrait séduire une nouvelle partie de la population, plus jeune, qui cherche la facilité dans la gestion de son argent.

