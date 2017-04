Crédit à la consommation Hello bank!, vraie solution pour vos emprunts

Hello bank! est la banque en ligne de la BNP Paribas. Fondée en 2013, c’est (pour le moment avant l’arrivée de Orange Bank) la banque en ligne française la plus jeune du marché. Pour autant, elle est bien loin d’avoir du retard sur ses concurrentes. En effet, en à peine 4 ans, elle est parvenue à séduire près de 284.000 clients grâce à une offre très compétitive et des services de très grande qualité. Initialement conçue pour une utilisation 100% mobile, elle dispose d’une interface mobile de très grande qualité. Parmi ses produits phares, son crédit à la consommation vaut vraiment le détour.

Empruntez facilement avec le crédit consommation Hello bank!

Avec un taux d’appel à 1,75%, le crédit à la consommation Hello bank! est certainement l’un des meilleurs du marché. Les montants du prêt doivent être compris entre 5.000 et 75.000 euros et porteront sur une durée comprise entre 12 et 24 mois. A titre d’exemple, un crédit consommation de 7.000 euros sur 24 mois au TAEG fixe de 1,75% en vigueur actuellement vous coûtera seulement 127,52 euros. Au final, au bout de 2 ans, vous aurez remboursé la somme de 7.127,52 euros. Si vous désirez souscrire à l’assurance optionnelle (qui vous couvre en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou encore incapacité totale de travail), vous devrez ajouter 100,80 euros à votre emprunt, soit 4,20 euros à chaque mensualité.

Notez qu’il vous faudra être client de la banque en ligne de la BNP Paribas pour profiter de son crédit consommation à taux exceptionnel. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d’ouvrir un compte chez Hello bank!. Vous bénéficierez alors d’un compte courant et d’une carte bancaire Visa Classic gratuits à vie. En plus de cela, profitez de 80 euros offerts pour toute ouverture d’un tel compte chez Hello bank!, ainsi que du meilleur livret épargne du marché. Il est également intéressant de noter que cette offre est réservée aux nouveaux clients de la banque en ligne BNP Paribas. Il semblerait donc que ce produit très attractif soit un bon moyen pour Hello bank! d’attirer des clients et de marquer un point face à la concurrence.

Le crédit consommation Hello bank!, comment l’obtenir ?

Comme très souvent dans la banque en ligne, les démarches sont on ne peut plus simple. Le crédit à la consommation Hello Bank s’obtient en trois étapes, toutes plus simples et rapides les unes que les autres. Tout se fait entièrement en ligne et vous n’aurez pas besoin de bouger de votre fauteuil pour souscrire à un tel prêt.

La première étape : la simulation en ligne

Lorsque vous voulez souscrire au crédit consommation Hello bank!, la première étape consiste à effectuer votre simulation en ligne. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site internet et d’aller dans l’onglet » crédit consommation » après avoir cliqué sur » l’offre ». Vous pourrez en suite effectuer votre simulation afin de connaître les conditions de votre emprunt. Vous sélectionnerez en suite très simplement le type de projet (Auto, Travaux, Mariage, Divers), le montant de votre emprunt et la durée en mois.

Par exemple, pour un crédit consommation de 15.000 euros en vue d’acheter une voiture et remboursable sur 24 mois, vous paierez au total 271,92 euros aux titres de votre emprunt. Ce taux est exceptionnellement bas et Hello bank! offre certainement le meilleur crédit consommation du marché. Avec un TAEG de 1,75% la concurrence a du soucis à se faire… Après avoir effectué votre simulation pour le crédit consommation Hello bank!, vous disposez de toutes les informations détaillées de votre prêt.

La deuxième étape : la demande de prêt consommation Hello bank!

Une fois la simulation effectuée, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est la demande de crédit conso et votre ouverture de compte chez Hello bank!. Vous aurez alors à remplir les informations habituelles telles que votre identité, vos données personnelles, votre situation et votre budget, votre assurance et enfin, vous aurez à valider le récapitulatif de votre crédit. Notez qu’à tout moment durant ces démarches, vous pouvez contacter le service client, gratuitement. Cela peut se faire aussi bien par téléphone que par chat. Les conseillers Hello bank! sont très efficaces et répondront en quelques instants à votre demande.

Cette seconde étape est très rapide et vous serez très vite amenés vers la troisième et dernière étape pour obtenir un crédit consommation Hello Ban!.

troisième et dernière étape

Une fois les deux étapes précédentes effectuées, il ne vous reste plus qu’à envoyer vos pièces justificatives à Hello bank! pour que les conseillers de cette banque en ligne analysent votre dossier et le confirment. Contrairement aux banques traditionnelles, cette étape est encore une fois très rapide est vous aurez la réponse sous quelques jours seulement. Une fois que vous aurez confirmé le prêt (et à condition que votre compte Hello bank! ait lui aussi été ouvert), vous aurez les fonds disponibles sous 11 jours maximum.

Conclusion sur le crédit consommation Hello bank!

Si vous cherchez un crédit à la consommation, arrêtez vous tout de suite, vous l’avez trouvé. Avec son taux exceptionnellement compétitif, Hello Bank écrase littéralement la concurrence. Outre cet atout considérable, le crédit conso Hello bank! offre d’autres avantages considérables. A l’instar de son crédit immobilier, les remboursements sont très libres et personnalisables. Si vous désirez effectuer un remboursement anticipé, réaliser une pause dans vos mensualités ou changer le jour de paiement de ces dernières, c’est tout à fait possible, vous êtes entièrement libres chez Hello bank!.

De surcroît, le fait d’avoir l’assurance en option constitue également un beau point fort pour ce crédit. On mettra également un point très positif pour la simplicité et la rapidité des démarches réalisables 100% en ligne. La partie la plus complexe de la demande sera peut-être celle vous demandant de scanner vos pièces justificatives…bref, rien de bien difficile !

Très honnêtement, nous ne voyons vraiment pas de défaut pour le crédit consommation Hello bank!. Nous sommes vraiment face à un produit d’appel de très grande qualité qui s’ajoutent aux nombreux autres atouts de la banque en ligne de la BNP Paribas pour séduire les nouveaux clients.

Si vous souhaitez découvrir les autres produits et services d’Hello bank!, n’hésitez pas à consulter son site internet. Ce dernier est très bien fait et vous y trouverez très facilement tout ce que vous cherchez. Pour toute question, contactez le service client qui vous répondra dans les plus brefs délais.

