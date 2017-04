Le crédit consommation Monabanq expliqué en détails

La banque en ligne du Crédit Mutuel CIC fait partie des leaders du marché en France. Avec une offre quelque peu particulièrement, elle est parvenue à séduire près de 330.000 clients dans l’Hexagone. Pour cause, une offre très compétitive avec des produits de très grande qualité. Parmi eux, le crédit consommation Monabanq a de nombreux avantages. Avec un taux sur mesure selon votre profil, vous pourrez emprunter de 1.000 à 30.000 euros pour mener à bien tous vos projets.

Découvrez le crédit conso Monabanq

Depuis 2006 où elle a été formée, Monabanq n’a cessé de se démarquer de ses concurrents avec une offre toujours en décalage avec ces derniers. Elle fait partie des 4 banques en ligne françaises à proposer un tel prêt pour ses clients. Les 3 autres étant Hello Bank!, Boursorama Banque et BforBank.

Si vous souhaitez partir en vacances avec votre famille, faire l’acquisition d’un véhicule, rénover votre habitation ou encore pour faire face à une situation difficile passagère dans votre vie, le crédit consommation est là pour vous. Peu importe le projet que vous souhaitez mener, Monabanq a la solution pour vous et vous proposera LE crédit à la consommation qui répond le mieux à vos attentes.

Comment souscrire au crédit consommation Monabanq ?

Afin d’obtenir un crédit conso chez Monabanq, vous devrez avant tout être client de l’établissement. Bien que vous soyez dans une banque en ligne, vous êtes bien loin d’être abandonnés et livrés à vous même dans le choix de votre crédit. En effet, un conseiller vous contactera par téléphone ou par mail pour discuter avec vous de votre projet et vous proposer le prêt consommation qui vous correspondra le mieux. Vous pourrez ainsi joindre le support client Monabanq de 8h à 21h en semaine et même jusqu’à 16h le samedi. Autre option, vous pouvez demander à ce que ce dernier vous rappelle en précisant un jour et un créneau horaire sur lequel vous êtes joignables afin de parler de votre crédit consommation Monabanq. Si le téléphone n’est pas votre dada, vous pouvez également communiquer par mail. Tous les formulaires de contacts sont très facilement trouvables sur le site de Monabanq.

Quelles sont les conditions du crédit conso Monabanq ?

Le crédit à la consommation Monabanq ou « prêt personnel » devra être d’un montant compris entre 1.000 et 30.000 euros. Comme l’ensemble des banques en ligne, vous ne paierez aucun frais de dossier pour votre emprunt. En ce qui concerne la durée du prêt chez Monabanq, ils n’ont pas souhaité communiquer l’information et cela dépendra de votre projet. Comme nous l’avons dit plus haut, tout dans le prêt personnel Monabanq est vraiment personnalisé et chaque cas est différent. Par conséquent, il en va de même pour le taux de votre crédit. Malheureusement, nous ne sommes donc même pas en mesure de vous donner un taux d’appel puisqu’il varie vraiment d’un individu à l’autre.

Ce choix de Monabanq est compréhensible. En effet, l’établissement souhaite vraiment mettre l’accent sur une très bonne (et étroite) relation avec ses clients. Son slogan n’est pas là par hasard » Les gens avant l’argent » montre très bien la mentalité de l’établissement bancaire du Crédit Mutuel CIC. Nous avions par exemple vu il y a quelques mois que Monabanq était la seule banque en ligne à proposer un service client accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Au final, la personnalisation montre donc ses limites. Certes, vous aurez un taux pour le crédit consommation Monabanq spécialement établi pour vous et rien que pour vous, mais cela entrave un peu la transparence au niveau des taux appliqués de manière générale.

Monabanq, la banque en ligne pas comme les autres

Bien que le crédit consommation Monabanq soit tout à fait respectable, ce n’est tout de même pas le cheval de bataille de l’établissement comme ça peut l’être chez d’autres concurrents comme Hello Bank! par exemple. La banque en ligne numéro 4 en France se démarque depuis le début et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Si il y a bien un point sur laquelle est est totalement différentes des 5 autres banques en ligne, c’est bien les conditions de son compte courant. Alors que tous les établissements bancaires dématérialisés en France proposent un compte courant et une carte de paiement 100% gratuits, Monabanq a opté, depuis le début, pour une autre stratégie.

Afin de s’ouvrir à tous et ne pas limiter son panel de clients, Monabanq n’exige aucun revenu mensuel minimum pour ouvrir un compte courant. Cela constitue un véritable avantage face aux autres banques en ligne qui en demandent toutes un. Il est par exemple de 1.000 euros chez Hello Bank, de 1.200 euros chez Fortuneo ou encore de 1.600 euros chez BforBank. Bien que le crédit consommation Monabanq ne soit pas le meilleur du marché, l’établissement se rattrape avec les conditions d’accès à son compte courant. En effet, pour seulement 2 euros par mois (24 euros par an), vous bénéficierez de tous les avantages de cette excellente banque en ligne. A ce prix, vous aurez une carte bancaire Visa Classique et accès à l’ensemble des produits de Monabanq.

Outre cet avantage au niveau de l’accessibilité, Monabanq offre un véritable plus que beaucoup de personnes apprécieront forcément. La banque en ligne du Crédit Mutuel CIC profite du réseau de guichets automatiques CIC pour permettre à ses clients d’y déposer leurs chèques. Cela contraste une nouvelle fois avec les autres banques en ligne dans lesquelles vous serez obligés d’envoyer ces derniers par la poste.

Un compte bancaire à 2 ou 6 euros par mois chez Monabanq

Si certaines personnes souhaitent bénéficier de plus amples avantages, il existe une autre offre de compte courant chez Monabanq. Il s’agît du compte à 6 euros par mois. Ce dernier vous permettra notamment de bénéficier de meilleures assurances, d’effectuer des paiements et retraits dans le monde, SANS frais. Autre avantage, vous bénéficierez d’une autorisation de découvert sans frais plus importante avec un tel compte.

Au final, le crédit consommation Monabanq n’est peut être pas le meilleur, mais il vaut malgré tout le détour. Monabanq se montre notamment très généreuse pour ses clients pour toute nouvelle ouverture d’un compte courant. En effet, 120 euros vous seront offerts si vous décidez de rejoindre les rangs de l’établissement. Notez que le bonus n’est pas distribué en 1 fois comme le font les autres banques en ligne. Chez Monabanq, vous recevrez 12 versements de 10 euros si vous remplissez les conditions du bonus (minimum de 300 euros de dépense chaque mois réalisés sur au minimum 10 dépenses).

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de Monabanq pour découvrir tous ses produits d’investissement et d’épargne.

