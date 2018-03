Credit.fr offre 60€ de prime à tous les clients Hello bank!

Au courant de l’année 2016, Hello bank! et Credit.fr se sont associés pour promouvoir le financement participatif auprès des clients de la banque en ligne du groupe BNP Paribas. Depuis, le partenariat s’est renforcé et il voit les clients être les grands gagnants de l’opération : Credit.fr offre actuellement 60€ à tous les clients Hello bank! qui ouvrent un compte et qui allouent un minimum de 100€ à un projet.

Une prime de 60€ réservée aux clients Hello bank!

Credit.fr est le grand rival de Lendix sur les prêts aux petites et moyennes entreprises. Les clients de Credit.fr peuvent ainsi bénéficier d’une plateforme sur laquelle ils peuvent prêter entre 50 euros et 2.000 euros à un projet donné. Tous les mois, ils touchent ensuite des intérêts sur les investissements qu’ils ont réalisé. Ils peuvent alors les transférer en toute simplicité sur leur compte courant Hello bank!.

Alors que ce type de financement se développe de manière exponentielle, Credit.fr a décidé de soutenir la démarche des clients en leur offrant une prime de bienvenue. Attention, ce ne sont que les clients de Hello bank! qui toucheront ce généreux bonus de 60 euros, dès lors qu’ils auront financé un projet à hauteur de minimum 100 euros sur la plateforme de crowdlending. Dans les conditions d’éligibilité, il faut que le client ait réalisé son premier investissement dans les 30 jours suivants son inscription.

Hello bank! mise sur une offre bancaire élargie

Comme vous pouvez le voir dans notre avis Hello bank!, la filiale en ligne du groupe BNP Paribas n’a pas hésité à élargir un maximum sa gamme de produits bancaires pour séduire un public aussi large que possible. En plus de son compte courant, de sa carte bancaire, de son crédit à la consommation et de ses solutions d’épargne, Hello bank! a donc décidé de miser sur le crowdlending.

C’est aujourd’hui la seule banque en ligne à mettre ce type de financement à l’honneur, et ça mérite largement le coup d’être souligné. Vous pouvez découvrir tous les détails du partenariat entre Credit.fr et Hello bank! directement sur le site de la banque en ligne. Elle intègre une page dédiée sur cette activité, et elle est largement mise en avant directement sur l’espace personnel de tous les clients de l’établissement.

