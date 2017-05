Crédit immobilier Boursorama Banque : pourquoi le choisir ?

La première banque en ligne française, Boursorama Banque, ne cesse de multiplier les offres de services pour répondre à son million de clients. Parmi ces nombreux produits, le crédit immobilier fait parti des incontournables que vous devez absolument découvrir. Si vous êtes désireux de réaliser un investissement dans la pierre, son TAEG de 1,69% sur 15 ans vaut véritablement le détour face à l’offre d’autres établissements bancaires.

Alors que le prêt immobilier était pendant très longtemps uniquement accessible via des courtiers ou des banques physiques, il est désormais accessible dans les banques en ligne. Cette nouvelle opportunité permet aux emprunteurs de bénéficier de taux compétitifs liés à l’augmentation de la concurrence. Boursorama Banque propose certainement l’un des meilleurs crédit immobilier du marché et nous allons vous montrer quelles en sont les raisons.

Pourquoi le crédit immobilier Boursorama Banque et pas un autre ?

Les banques en ligne ne cessent de marquer des points face à leurs concurrentes physiques, et ce, sur différents champs de bataille. En plus du bien connu compte courant gratuit offrant en plus une carte bancaire gratuite à vie, les établissements dématérialisés se démarquent également avec des produits d’épargne et d’investissement de très grande qualité. Malheureusement, les offres en matière de crédit, et, plus précisément, en matière de prêt immobilier, sont en général assez décevantes. Chez Boursorama Banque, ce n’est pas le cas. Bien au contraire, la banque en ligne de la Société Générale compte bien jouer sur le crédit immobilier pour attirer toujours plus de clients. Le prêt immobilier Boursorama Banque est extrêmement compétitif et offre de nombreux avantages.

Le principal atout des banques en ligne en matière de crédit immobilier est que vous obtiendrez une réponse dans les minutes suivant la fin de votre simulation de prêt. Cela contraste déjà très fortement avec les journées, voire semaines, d’attentes auxquelles vous avez pu être habitués dans une banque traditionnelle. Chez Boursorama Banque, vous n’avez qu’à réaliser une simulation directement en ligne (environ 10 minutes) puis vous serez fixés.

Attention cependant, la validation de votre simulation pour le crédit immobilier Boursorama Banque ne vaut pas forcément une validation définitive. En effet, les informations que vous rentrez pour votre simulation ne sont pas vérifiées par Boursorama Banque. En revanche, votre dossier réel sera analysé par un expert qui prendra la décision finale. Il n’y a donc pas d’intérêt à tricher lors de votre simulation. Malgré tout, nous ne pouvons qu’apprécier cette option qui vous fera gagner beaucoup de temps. Outre cette rapidité au niveau de l’information, il y a deux autres points essentiels sur lesquels la banque en ligne numéro 1 en France marque des points.

Les taux du crédit immobilier Boursorama Banque sont extrêmement attractifs. En effet, le TAEG (qui comprend donc l’assurance) se place au niveau de la moyenne nationale des taux pour les crédits immobiliers SANS assurance. Par conséquent, choisir le prêt immobilier Boursorama Banque c’est économiser l’assurance de l’emprunt comparé à un emprunt dans un autre établissement. Notez que en moyenne, 0,30% peuvent s’ajouter au taux nominal de votre crédit immobilier en y ajoutant l’assurance.

Des cadeaux et encore des cadeaux. Comme si les frais de dossiers offerts ne suffisaient pas, vous ne paierez pas non plus de frais en cas de remboursement anticipé. Cela permet d’avoir de très larges libertés que vous ne trouverez que dans de très rares établissements bancaires. Notez que vous n’aurez pas non plus besoin de faire de Boursorama Banque votre banque principale pour y souscrire un prêt immobilier. Vous devrez cependant y ouvrir un compte courant…et profiter de 80 euros offerts…que la vie est dure.

Quelles sont les étapes pour souscrire au prêt immobilier Boursorama ?

Vous étiez habités à gérer l’ouverture de votre prêt immobilier assis derrière un guichet ? Avec Boursorama Banque et son crédit immobilier, tout cela, c’est du passé. Pour souscrire un tel prêt, tout se fait confortablement depuis votre fauteuil en quelques étapes seulement.

Dans un premier temps, rendez vous sur le site internet de Boursorama Banque afin d’effectuer une demande en ligne pour le prêt immobilier. Il faudra en suite passer 4 étapes avant d’obtenir une réponse de l’établissement. Ces dernières sont : votre demande initiale, le but de votre prêt (le projet), votre profil d’investisseur et quelques détails concernant le financement. Une fois votre projet renseigné, vous recevrez directement un code afin d’accéder à un espace personnalisé. A compter de ce moment, vous pourrez, gratuitement, demander à être contacté par un expert Boursorama Banque qui pourra vous aiguiller.

Remplir les 4 étapes vous prendra environ 10 à 15 minutes selon votre aisance avec l’ordinateur. Notez que si l’une des étapes ne répond pas aux exigences de Boursorama Banque, la démarche s’arrêtera automatiquement. Tant que vous pouvez continuer, tout va bien !

Une fois ces 4 étapes derrière vous, vous recevrez 3 propositions de prêt de la part de Boursorama Banque. Ces dernières ne sont valables que pendant une durée de 10 jours. Notez que ces 3 propositions correspondent respectivement à votre demande, à un apport personnel d’un montant inférieur et à une baisse du coût total de votre emprunt en proposant une durée différente.

Une fois ces 3 propositions reçues, vous avez donc 10 jours pour accepter ou pour refuser. Si vous désirez aller plus loin dans les démarches, vous devrez alors transmettre les pièces justificatives depuis votre interface client en ligne.

La dernière étape consiste alors à attendre que Boursorama Banque vérifie vos documents justificatifs. Si tout est en ordre, le crédit vous est alors validé.

Il est intéressant de noter que bien qu’un conseiller soit gratuitement à la disposition du client dès l’étape 2, 1 client sur 4 n’y fait pas appel. Cela montre bien la clarté de la démarche de souscription d’un prêt immobilier chez Boursorama Banque. Comme très souvent dans les banques en ligne, vous êtes indépendants, mais les conseillers sont toujours là pour vous…au cas ou.

Les propositions faites par l’établissement au client sont directement adaptées au profil de l’emprunteur qui n’a alors plus qu’à valider les offres proposées. Simple et rapide, le processus séduit de plus en plus de Français. En effet, le nombre de crédits immobiliers demandés (et octroyés) est en très forte croissance dans l’Hexagone. Finit la négociation du taux avec votre banquier, Boursorama Banque vous fera directement parvenir le meilleur taux possible. Une nouvelle fois, vous gagnerez donc un temps considérable et de l’argent grâce à la banque en ligne.

Le crédit immobilier Boursorama Banque en détails

En plus du prêt amortissable à taux fixe, les banques en ligne proposent 2 autres prêts immobiliers fort intéressants : le Crédit In Fine qui vous permet d’optimiser de l’investissement locatif d’un point de vue fiscal et le Crédit Relais qui vous permettra de faire l’acquisition d’un bien immobilier dans l’attente de la revente d’un bien, comme par exemple votre habitation actuelle.

Concernant le prêt immobilier Boursorama Banque, voici quelques unes des principales conditions :

Il n’y a pas de taux variable afin de répondre à la demande d’un public plutôt fragile financièrement.

Il porte sur des montants de 80.000 euros minimum

La durée de prêt doit être comprise entre 7 et 25 ans

Afin de recevoir une proposition engageante, vous devrez avoir au préalable déjà signé un compromis de vente.

Si vous êtes salarié, vous devez avoir terminé votre période d’essai. Pour les personnes exerçant une profession libérale, une ancienneté minimale est exigée.

Au final, on constate que Boursorama Banque vise principalement un public assez aisé financièrement à la vue des conditions de son crédit immobilier. En effet, rien que la barre d’emprunt minimum à 80.000 euros donne déjà un avant goût.

Conclusion sur le crédit immobilier Boursorama Banque

Ce que nous apprécions tout particulièrement avec le crédit immobilier Boursorama Banque c’est avant tout la facilité des démarches. Du début à la fin, tout est fait pour que vous ne perdiez pas votre temps pour demander votre prêt immobilier. La simulation en ligne est rapide et simple à réaliser. Le fait de savoir dès le début si oui, ou non on est éligible au prêt est un vrai atout pour cette banque en ligne. Nous rajouterons une mention spéciale pour le taux du prêt immobilier Boursorama Banque qui est parmi les meilleurs du marché. De surcroît, le support client qui est là pour vous encadrer le fera de manière très professionnelle, et, comme toujours, gratuitement. Les autres conditions avantageuses que nous avons citées constituent également une force de ce prêt.

Malheureusement, comme toujours, une offre ne peut pas être parfaite. On notera que bien que Boursorama Banque se veuille ouverte à tous (banque la moins chère du marché sur les 9 dernières années), son crédit immobilier vise malgré tout un public assez aisé. Les personnes peu habituées aux crédits immobiliers risquent d’être mises de côté par certaines conditions un peu pointues. Une sélectivité plus large de la part de l’établissement permettrait peut être au crédit immobilier Boursorama Banque d’être le meilleur du marché.

Au final, si vous devez choisir le crédit immobilier Boursorama Banque, c’est avant tout pour la très grande compétitivité de son taux, les nombreux avantages qu’il confère et la simplicité des démarches.

