Le crédit immobilier Fortuneo dévoile tous ses détails

Une nouvelle page vient de s’ajouter sur le site internet de Fortuneo Banque. Il s’agit de l’onglet « Crédit Immobilier », tant attendu par de nombreux clients et futurs clients. Comme annoncé, il propose un taux très attractif de 1,55% TAEG 15 ans avec assurance et frais de garantie compris. La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa se place ainsi en dessous de deux de ses principaux rivaux : Boursorama Banque et ING Direct.

Un crédit immobilier désormais ouvert à tous

Jusqu’à présent, le crédit immobilier Fortuneo était réservé aux clients de l’établissement. Désormais, tout le monde y a accès. Autrement dit, les particuliers qui n’ont pas de compte courant auprès de l’établissement peuvent faire une demande spécifique uniquement pour le crédit immobilier. Sans grande surprise, il conserve ses caractéristiques précédentes qui étaient une absence totale de frais de dossier, l’absence d’indemnité de remboursement anticipé et bien d’autres.

Afin de se placer légèrement en dessous de la concurrence, Fortuneo a choisi de fixer son taux d’appel à 1,55% pour un emprunt de 200.000 euros sur 15 ans. Les frais d’assurance et de garantie sont inclus dans ces 1,55%. A titre d’exemple, ING Direct se place à 1,61% sur 10 ans et Boursorama Banque à 1,69% sur 15 ans. Sur des prêts importants, cela représente une différence non négligeable. En ce qui concerne le taux nominal (frais d’assurance exclus), Fortuneo demeure en tête à 1,10% contre 1,25% chez ses deux concurrents précédemment cités.

Notez que le crédit immobilier Fortuneo a certaines conditions préalables. Le prêt doit être d’un montant compris entre 100.000 euros et 1 million d’euros. La durée du prêt, quant à elle, sera comprise entre 7 et 25 ans. Il concernera l’achat d’une maison ou d’un appartement pour un usage privé uniquement. Votre apport personnel devra être au minimum de 10% du montant de votre projet et couvrir au minimum les frais de notaire, d’agence et autres.

Vous obtiendrez votre simulation de crédit immobilier immédiatement depuis l’interface web Fortuneo. Afin d’offrir une expérience client toujours meilleure, vous pourrez personnaliser votre prêt. Baissez ou augmentez vos mensualités selon votre durée de remboursement souhaité. Si vous pouvez faire un remboursement anticipé, aucune indemnité ne vous sera facturé. Autre point intéressant, vous pourrez modifier la date de prélèvement automatique chaque mois, et ce, une nouvelle fois, sans aucun frais. Une fois votre dossier constitué, vous pourrez suivre son évolution directement en ligne depuis votre espace client.

Fortuneo Banque rachète votre crédit immobilier

Si vous êtes séduits par le crédit immobilier Fortuneo mais que vous avez déjà un tel contrat ouvert dans une autre banque, vous pouvez vous faire racheter votre crédit par Fortuneo. Cela vous permettra certainement de réduire très fortement vos mensualités que vous payez dans votre établissement traditionnel. Vous n’aurez, bien entendu, besoin d’aucun apport si vous vous faites racheter votre crédit. En revanche, afin de profiter de ce service, vous devrez ouvrir un compte bancaire chez Fortuneo.

Cela montre qu’en plus d’être un produit très attractif, le prêt immobilier est également utilisé pour attirer de nouveaux clients. Grâce au contrat sur la mobilité bancaire renforcé par la loi Macron, changer de banque est devenu extrêmement simple. Si vous ne voulez plus payer des centaines d’euros par an pour vos services bancaires, Fortuneo s’occupe de tout pour vous pour votre changement de banque.

Elu service client de l’année 2017, Fortuneo saura parfaitement vous accompagner tout au long de votre prêt. Le service client est joignable en semaine de 9h à 20h et de 9h à 18h le samedi. Ce dernier sera parfaitement en mesure de vous conseiller dans toutes vos démarches. La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa fait partie des meilleures banques en ligne du marché. Depuis quelques mois, elle redouble d’efforts sur sa visibilité via des spots publicitaires et sur ses offres promotionnelles. Elle offre notamment 80 euros pour toute ouverture d’un compte courant ou 100 euros pour la souscription à son contrat d’Assurance Vie. Notez également les 4 mois rémunérant à 2% brut sur son livret d’épargne, le Livret + Fortueno.

Si vous avez encore la moindre question concernant les services proposés par la banque en ligne Fortuneo, nous vous invitons à visiter son site internet ou à consulter notre avis sur l’établissement directement ici. Pour comparer les différentes banques en ligne, nous vous pouvez également consulter le comparatif des meilleures banques en ligne.

Visiter le site