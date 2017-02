Le crédit immobilier Fortuneo enfin disponible pour les clients

Fortuneo Banque, qui compte pas moins de 300.000 clients en France connait un succès de plus en plus marqué. Forte de l’excellence de son offre, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa ne cesse de séduire toujours plus de personnes. Longtemps attendu par ses clients et futurs clients, le crédit immobilier est désormais accessible chez Fortuneo. Nul doute que ce nouveau service va encore s’ajouter dans la liste des atouts de l’établissement.

Une offre réservée aux clients Fortuneo

Longtemps attendu, le crédit immobilier Fortuneo est désormais accessible pour les clients de l’établissement. Sans frais de dossier, il offrira un service supplémentaire pour les nombreuses personnes désireuses d’investir dans l’immobilier. Le lancement de ce dernier s’est fait dans la plus grande des discrétion. En effet, les clients ont été informés via un mail dans lequel Fortuneo leur présentait leur crédit immobilier. Invités à bénéficier en exclusivité de ce nouveau crédit, les clients pourront profiter de taux extrêmement compétitifs.

Afin de pouvoir en profiter, deux conditions doivent être réunies. Il vous faudra dans un premier temps contracter un prêt de 100.000 euros au minimum. Cela place la barre 20.000 euros au dessus de certains de ses concurrents comme ING Direct ou Boursorama Banque). Deuxième condition à respecter, le prêt devra porter sur une durée minimale de 7 ans.

Qu’en est-il des taux de ce crédit immobilier Fortuneo ?

A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les taux pratiqués. D’après nos informations, ce serait un taux adapté au profil de l’emprunteur. Une chose est sure, il se placera dans la moyenne du marché de la banque en ligne. Fortuneo a déclaré qu’elle ferait « une proposition commerciale adaptée aux besoins des clients ». Notez que les banques en ligne proposent en général des taux parmi les plus bas du marché pour les prêts immobiliers.

A titre indicatif, un prêt de 200.000 euros contracté par une personne de moins de 30 ans sera au taux de 1,51% TAEG et assurance et frais de dossier compris chez ING Direct. La durée de remboursement pour cet exemple est de 10 ans. Chez Boursorama Banque, le TAEG 15 ans est de 1,69%.

Afin de connaître le taux d’appel du prêt chez Fortuneo pour le grand public, il faudra encore attendre quelques mois. Nous saurons alors quelle sera la stratégie adoptée par la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa sur ce point. Une chose est sure, face à la concurrence très forte des autres établissements, il faudra proposer un taux aux alentours de 1,50% pour séduire les Français.

Dans sa brochure tarifaire, on peut déjà remarquer plusieurs efforts pour de nombreux services gratuits. On peut notamment citer la réédition en ligne du tableau d’amortissement, le remboursement anticipé, la modification de date de prélèvement des échéances,…et bien d’autres ! Afin de découvrir l’offre grand public de ce crédit immobilier Fortuneo, il faudra attendre jusqu’en juin 2017.

