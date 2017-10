Crédit immobilier ING Direct : -0,20% sur le taux en octobre 2017

ING Direct travaille depuis quelques mois son offre de crédit immobilier très sérieusement. En plus d’un taux qui débute à 1,58% TAEG sur 15 ans avec assurance incluse, la banque en ligne propose une réduction supplémentaire entre le 12 septembre et le 24 octobre 2017. En l’occurrence, ce sont 0,20% de réduction supplémentaires qui seront rajoutés, et un tirage au sort permettra aux clients de toucher jusqu’à 3.000 euros de prime.

Le crédit immobilier ING Direct est l’un des meilleurs parmi les banques en ligne actuelles. Avec un taux à partir de 1,58% TAEG sur 15 ans (assurance, frais de dossiers et garanties inclus), c’est tout simplement le plus compétitif du marché. Le grand avantage est que les internautes peuvent faire une simulation sur le site d’ING Direct et obtenir une réponse de principe immédiate.

Au delà de ça, ING Direct offre actuellement une série de promotions plaisantes :

Du 12 septembre au 24 octobre 2017, les clients bénéficient d’une réduction supplémentaire allant jusqu’à 0,20% sur leur taux. En l’occurrence, il y a 0,10% qui est appliqué systématiquement sur le taux débiteur qui lui sera offert, et 0,10% supplémentaires si le client domicilie ses revenus sur le compte courant ING Direct pour une durée de 10 ans.

Entre le 12 septembre et le 24 octobre 2017, les clients qui auront souscrit à un crédit immobilier (avec un déblocage des fonds avant le 24 février 2018) participeront automatiquement à un tirage au sort. Le gagnant touchera une prestation de coaching décoration d’une valeur de 1.000 euros ainsi qu’une prime de 3.000 euros. Pour le deuxième et jusqu’au sixième du tirage au sort, ils toucheront une prestation de coaching décoration d’une valeur de 1.000 euros. Du septième au seizième, c’est une prestation d’une valeur de 600 euros qui sera offerte.

Entre le 12 septembre et le 24 octobre 2017, tous les clients ayant souscrit au crédit immobilier recevront aussi un coffret de bienvenue.

Très clairement, ING Direct se positionne comme un acteur sérieux en matière de crédit immobilier. La banque en ligne offre également une offre bancaire traditionnelle de qualité : le compte courant et la carte bancaire Mastercard Gold sont gratuits pour ceux qui domicilient 1.200 euros de revenus mensuel.

Ils peuvent également bénéficier d’un accès au fameux Livret Epargne Orange (LEO) qui a fait la notoriété de l’établissement. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif de compte joint, c’est aussi l’une des plus compétitives sur ce produit. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis ING Direct ici, ou aller sur le site de la banque via ce lien :

