Crédit Mutuel, CIC, Crédit Agricole à l’assaut de la banque simplifiée

Le lancement de l’offre bancaire simplifiée Orange Bank ne cesse de faire réagir les banques historiques. Si les banques en ligne se sont adaptées déjà bien en amont du lancement de la banque de l’opérateur télécom, les banques traditionnelles y répondent maintenant. Le Crédit Mutuel, le CIC et le Crédit Agricole sont venus avec des offres qui rivalisent directement avec celle d’Orange Bank.

A l’heure actuelle, l’offre d’Orange Bank ne peut pas véritablement être utilisée comme un « compte principal » en raison du nombre trop limité de services bancaires qu’elle propose (absence de livret d’épargne réglementée, absence de crédits, …). Pour autant, cette offre bancaire simplifiée, composée d’une carte bancaire et d’un compte courant, fait réagir le monde de la banque.

Le Crédit Agricole a rapidement lancé une offre bancaire simplifiée baptisée Eko, calquée sur le modèle Orange Bank. C’est ensuite le Crédit Mutuel puis le CIC qui ont annoncé chacun leur alternative. Ces deux derniers se sont décidé pour offrir une offre bancaire couplée à un forfait mobile – pour rivaliser encore un peu mieux avec Orange.

CIC lance un forfait mobile associé au compte bancaire

L’offre Avantoo du Crédit Mutuel est similaire à l’offre « Compte CIC Mobile » du CIC. En l’occurrence, le CIC propose un compte bancaire associé à un forfait mobile. La banque CIC, qui appartient elle-même au groupe Crédit Mutuel, a déjà une expérience dans la téléphonie puisqu’elle offrait déjà une série de forfaits mobiles sous sa marque CIC Mobile depuis près de 10 ans. Le nouveau Compte CIC Mobile permettra, moyennant un abonnement de 20 euros par mois (10 euros par mois pendant 6 mois si elle est souscrite d’ici fin 2017) d’obtenir un compte courant, une carte bancaire ainsi qu’un forfait mobile de 50 Go.

Le directeur général du CIC, Daniel Baal, reconnait volontiers : « conscients de l’évolution des usages, nous avons anticipé et créé le Compte CIC Mobile, offre globale intégrant compte bancaire et forfait de téléphonie mobile. (…) Nous ne sommes pas une banque en ligne, mais nous voulons offrir à tous nos clients le meilleur de la banque en ligne, le conseil et la proximité en plus ». Monabanq, une banque en ligne aux résultats prometteurs, et qui appartient au groupe Crédit Mutuel, a probablement contribué à la prise de conscience de l’évolution du secteur bancaire vers le numérique. Au delà de la carte bancaire et du compte courant, Monabanq offre tous les services qu’une banque traditionnelle peut offrir – y compris un livret épargne ou des crédits à la consommation.

Si le PDG d’Orange Bank Stéphane Richard a titillé son grand rival Free dans une courte vidéo sur Twitter le jour de son lancement, c’est maintenant au tour du CIC d’envoyer un pic à la banque Orange. A travers une vidéo ludique, il reprend ses codes historiques de la « banque d’en face », mais la remplace cette fois-ci par un magasin de téléphonie. Ci-dessous, la vidéo parle par elle-même.