Crédit renouvelable : Principe, fonctionnement et exemple

Forme un peu atypique de crédit à la consommation, le crédit renouvelable est de plus en plus présent depuis quelques années. On ne connait également sous le nom de « crédit permanent » ou « crédit revolving » et il permet d’avoir à sa disposition une certaine quantité d’argent pour une dépense particulière et peut être reconstitué à l’instar d’un compte épargne. Nous allons ici vous présenter tout le fonctionnement du crédit renouvelable.

Vous êtes certainement habitués aux emprunts traditionnels où votre banque vous prête une certaine somme d’argent que vous devrez rembourser sur une certaine période en payant des intérêts définis au préalable. Pour acheter logement, voiture… peu d’entre nous ne sont pas passés par là, et pourtant, il existe également le crédit renouvelable pour réaliser ce type d’emprunt, et nous allons vous le présenter.

Qu’est-ce qu’un crédit renouvelable ? Exemple.

Dans le cas d’un crédit renouvelable, votre établissement vous mettra à disposition un certain montant sur un compte spécifique. Ce dernier est souvent associé à un chéquier et à une carte de crédit dédiés. Vous pouvez en suite faire ce que bon vous semble avec cet argent sans avoir de compte à rendre à votre prêteur. Ainsi, vous pouvez réaliser un achat en une seule fois ou bien décomposer cette somme pour réaliser différents achats.

Le réel avantage du crédit renouvelable est que vous ne paierez des intérêts que sur la somme que vous aurez effectivement dépensé. Cela vous offre donc de bien plus larges libertés par rapport à un crédit à la consommation qui lui implique de bloquer une somme définie, et il sera ainsi très pratique pour les personnes qui demeurent parfois indécises. En d’autres termes, si vous empruntez 10.000 euros mais que vous n’en utilisez que 3.000, alors vous ne paierez les intérêts que sur les 3.000 euros et non sur l’intégralité de l’emprunt.

Une gestion facile grâce à un récapitulatif mensuel

Afin de ne pas vous perdre dans vos comptes et savoir exactement ce que vous avez déjà dépensé et ce que vous avez déjà remboursé, votre établissement vous enverra tous les mois un récapitulatif pour suivre cela très facilement. Différents points doivent être présentés dans ce rapport, dont :

La somme à votre disposition

Les dates de début et de fin de la période en cours

La somme des intérêts dus

Le taux d’intérêts correspondant et le taux effectif global

Le total des montants remboursés

Le total des montants restants à rembourser

Une estimation du nombre de mois qu’il reste pour rembourser l’emprunt

Une durée classique fixée à 1 an

Seule contrainte, vous devrez avoir exactement le montant initial sur votre compte à la fin de la période qui est généralement fixée à 1 an. Si vous voyez qu’il ne vous sera pas possible d’être dans les temps, vous avez la possibilité de demander à votre établissement de rallonger le prêt d’une année.

Quels établissements proposent le crédit renouvelable ?

Différents établissements sont accrédités pour vous proposer un crédit renouvelable. On peut notamment citer les banques traditionnelles, les sociétés de vente par correspondance, les sociétés de crédit à la consommation ou encore les enseignes de la grande distribution.

Sachez que vous disposez de 14 jours pour annuler le contrat suite à votre souscription. Pour tout emprunt supérieur à 1.000 euros, l’établissement est dans l’obligation de vous proposer un crédit affecté afin que vous puissiez comparer les deux offres. Pour finir, l’établissement prêteur peut vous obliger à souscrire à une assurance mais vous restez toujours libres dans le choix de votre organisme prêteur.

Si vous n’êtes pas convaincus pas ce type d’emprunt, vous pouvez toujours vous tourner vers les banques en ligne qui offrent de nombreux types de crédits. On peut notamment citer le prêt à la consommation de Hello bank! qui propose un taux à partir de 1,99% (TAEG fixe) ainsi que 80 euros offerts. Les montants peuvent aller de 3.000 à 75.000 euros pour une durée allant jusqu’à 5 ans ce qui est intéressant pour de nombreux achats. De même, toutes les banques en ligne (sauf BforBank, mais cela ne saurait tarder) proposent des crédits immobiliers à des taux très compétitifs. Au final, vous pouvez facilement trouver votre bonheur dans les banques en ligne pour contracter un emprunt, ou encore bénéficier de livrets épargne à des taux très préférentiels. En revanche, il n’est pas encore possible à l’heure actuelle de souscrire un crédit renouvelable.