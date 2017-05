Les découverts dans les banques en ligne sont ils plus souples ?

Les banques en ligne offrent de nombreux avantages comme le compte bancaire et la carte bancaire gratuite à vie. Cet attrait financier a déjà conquis plus de 3 millions de Français qui n’en peuvent plus de payer toujours plus cher pour leurs services bancaires. En plus de cela, une banque en ligne offre des libertés que vous ne trouverez pas dans un établissement traditionnel. Parmi elles, les découverts sont bien plus souples et être dans le rouge ne sera plus votre principale peur.

Les découverts dans les banques en ligne sont bien plus souples

Avoir une carte bancaire gratuite constitue déjà un véritable plus pour les clients qui payent en moyenne entre 5 et 15 euros par mois pour ce service. D’ores et déjà, les banques en ligne marquent un point face à leurs concurrentes physiques. A cela s’ajoute la souplesse accordée à votre compte bancaire en matière de découvert. Ce second point compte également beaucoup pour de nombreuses personnes qui ne regardent pas leur compte tous les jours et se retrouvent parfois dans le rouge. Au final, cela se traduit par des frais supplémentaires à la fin du moins dont les Français se passeraient volontiers. Au niveau des découverts, les banques en ligne sont bien plus souples et misent sur une transparence poussée pour informer leurs clients des différentes conditions rattachées aux découverts.

Banque en ligne rime avec beaucoup d’avantages comme la gratuité du compte courant, la facilité et grande liberté dans la gestion de son compte, la qualité d’un support client très professionnel, la diversité et générosité des produits proposés ou encore la possibilité de profiter d’un découvert à moindre coût. En matière de découvert bancaire, il y a en effet un réel fossé entre les banques traditionnelles et les banques en ligne.

Afin d’avoir une idée de ces dits découverts dans les banques en ligne, il suffit de comparer les frais facturés dans les 6 établissements du marché et de tester leurs seuils de découvert autorisé. Les établissements concernés ont également fournis des réponses concernant les sanctions appliquées en cas de découvert non autorisé.

Le découvert est par défaut autorisé dans les banques en ligne

Peu importe le choix de votre banque en ligne, vous aurez obligatoirement un découvert autorisé par défaut. BforBank, Fortuneo et Boursorama Banque fixent par exemple ce seuil à 200 euros. Il monte à 250 euros chez Hello Bank et Monabanq. En ce qui concerne ING Direct, le découvert autorisé dépendra de votre situation financière, et donc, notamment, votre revenu mensuel. Attention, bien que le découvert autorisé soit un service par défaut dans les banques en ligne, il n’est pas pour autant obligatoire. BforBank et Fortuneo vous laissent libre de choisir si oui ou non vous voulez en bénéficier à l’ouverture de votre compte dans ces deux banques en ligne. Une nouvelle fois, la liberté et l’autonomie des clients est privilégiée.

Si le montant proposé initialement par votre banque en ligne en matière de découvert ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité de le négocier afin d’augmenter le montant. Notez que selon la carte que vous avez, le seuil peut être différent. Chez Boursorama Banque, par exemple, le seuil de 200 euros concerne les personnes n’ayant pas de carte. Il monte à 500 euros pour la Carte Bleue Visa Classic et à 1.000 euros pour la Visa Premier. Vous pourrez modifier ces découverts librement dans les 3 mois suivant votre ouverture de compte chez Boursorama Banque.

Chez les autres banques en ligne, vous pourrez très simplement effectuer des modifications. Fortuneo, la banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa présente parfaitement les conditions dans son formulaire de demande. ING Direct et BforBank examineront votre situation afin de vous proposer un découvert qui correspond le mieux à votre train de vie et aux aléas (découverts) auxquels vous pouvez être confrontés. Cette pratique est souvent utilisée dans les banques traditionnelles pour traiter les découverts au cas par cas.

Les notifications de découvert sont elles automatiques dans les banques en ligne ?

Si vous n’êtes pas habités à consulter vos comptes régulièrement, un découvert peut très vite arriver. Afin de ne pas avoir de mauvaise surprise en fin de mois, il est parfois très intéressant d’être informés directement dès que notre compte passe dans le rouge. Par défaut, la notification pour découvert n’est pas active dans les banques en ligne. Le seul établissement à prévenir par défaut ses clients en cas de découvert est ING Direct.

Bien qu’elle ne soit pas activée par défaut dans les 5 autres banques, la notification pour découvert peut être directement activée depuis votre espace personnel. Si vous ne parvenez pas à le faire vous même, vous pouvez également contacter le service client qui vous le fera en un claquement de doigts. Cette démarche, gratuite, peut vraiment vous éviter de payer des frais à la fin du mois. Attention cependant, le système n’est pas encore parfait dans tous les établissements. Chez Boursorama Banque notamment, il est arrivé à certains clients de ne pas être informés de leur découvert alors même qu’ils avaient activé l’option… Il faut espérer que ce problème sera fixé dans les mois à venir.

La notification pour découvert autorisé n’est donc pas automatique dans toutes les banques en ligne. En revanche, lorsqu’il s’agît de découvert non autorisé, alors les banques en ligne activent par défaut la notification pour en informer leurs clients. La méthode privilégiée par les banques en ligne pour informes leurs clients en cas de découvert non autorisé est le SMS. D’autres moyens peuvent être utilisés, comme le mail ou encore le téléphone chez Hello Bank!. Cette dernière vous téléphonera aussitôt que votre découvert autorisé sera dépassé. Attention, notez que si vous dépassez votre découvert autorisés, votre banque en ligne limitera automatiquement les dépenses depuis votre carte bancaire. En revanche, aucune d’entre elle ne bloquera votre carte complètement.

Quels sont les frais pour découverts dans une banque en ligne ?

Qui dit découvert dit frais à payer. Grâce à la concurrence très poussée entre les différentes banques en ligne du marché, ces derniers sont extrêmement faibles par rapport aux banques traditionnelles. Les frais sont en moyenne de 8% pour les découverts autorisés et de 16% pour les découverts non autorisés. Hello Bank!, la banque en ligne BNP Paribas est la seule à facturer un montant fixe de 20 euros si vous dépassez votre découvert autorisé. Cela correspond notamment aux coûts d’envoi d’un courrier directement à votre adresse. Attention, il faut également prendre en compte les éventuels frais liés aux rejets de prélèvements ou de chèques une fois votre découvert autorisé dépassé.

Comme nous l’avons déjà vu souvent, Monabanq aime se distinguer de la concurrence. Pour une fois, ce n’est pas pour le plus grand bonheur des clients. En effet, c’est la seule banque en ligne à facturer une commission d’intervention de 8 euros en cas de découvert. En ce qui concerne le taux appliqué, il est cependant inférieur à la concurrence et se situe à 6,90%.

Comment sont facturés les agios dans les banques en ligne ?

Les agios, ou intérêts débiteurs ne sont pas facturés de la même manière dans toutes les banques en ligne. Si vous êtes en découvert, Boursorama Banque, ING Direct et BforBank factureront votre découvert de manière mensuelle. Les trois autres établissement, Hello Bank!, Monabanq et Fortuneo le feront tous les trois mois.

Vous aurez en général à payer le montant de vos agios dont nous verrons le calcul juste après. Seules exceptions, Hello Bank! et Monabanq ont mis en place une franchise d’agios. Concrètement, cela veut dire que vos agios ne vous seront facturés que si ils dépassent un certain seuil fixé. Ce dernier dépend du niveau de la facilité de caisse personnalisée du client chez ING Direct. Chez Monabanq, seuls les clients ayant souscrit à l’offre à 6 euros par mois (et non à 2 comme la majorité des clients de la banque en ligne du Crédit Mutuel CIC) pourront profiter de cette franchise.

Comment calculer vos intérêts débiteurs ? Admettons que vous ayez un découvert autorisé de 1.000 euros et que votre compte est débiteur de 900 euros pendant 10 jours. Prenons le taux de Monabanq à 6,90%. Le calcul de vos intérêts pour votre découvert sera alors le suivant :

(900*10)*6,90/(100*365) = 1,70. Vous aurez donc à payer 1€70 pour votre découvert de 900 euros sur 10 jours chez Monabanq avec le taux de 6,90% appliqué. Si ce montant ne dépasse pas le seuil de la franchise fixé, il est même possible que vous ne payez jamais pour votre découvert chez Monabanq.