Déposer un chèque chez Boursorama Banque sans frais

Pendant quelques années, Boursorama Banque a détenu une quinzaine d’agences physiques qui permettaient de faire le lien entre le client et son compte pour tous les dépôts de chèques et d’espèces. Aujourd’hui, déposer un chèque chez Boursorama Banque est légèrement plus compliqué, mais cela reste évidemment faisable.

Première chose, il faut reconnaître que l’utilisation des chèques est de moins en moins populaire en France, non seulement parce que de nombreux commerçants ne les acceptent plus (en raison de fraudes trop importantes), mais aussi parce qu’ils sont compliqués à traiter. Il n’empêche que Boursorama Banque fournit à ses clients un chéquier entièrement gratuitement, et il sera envoyé par la poste. Pour déposer un chèque dans la banque en ligne, le principe est assez simple.

Procédure pour déposer un chèque chez Boursorama

En l’occurrence, il faudra l’envoyer par la poste à l’adresse ci-dessous. Dans l’enveloppe en question, il faudra bien penser à y insérer le bordereau de remise de chèque dûment complété ainsi que le chèque. Ce dernier doit absolument être signé au dos : s’il s’agit d’un compte joint Boursorama Banque, il faudra que les deux titulaires du compte signent le chèque.

Sur l’arrière du chèque, il faudra également penser à rajouter la référence du compte sur lequel il doit être crédité, par mesure de sécurité. Evidemment, cette opération n’est pas entièrement gratuite puisqu’il faudra ensuite payer un timbre pour l’envoyer à l’adresse suivante :

Boursorama Banque

TSA 71 111

92739 NANTERRE CEDEX

Comment cela se passe dans les autres banques en ligne ?

Si déposer un chèque chez Boursorama Banque est plus compliqué que dans une banque traditionnelle, il faut quand même souligner que Boursorama est une banque quasiment gratuite (elle a été élue « banque la moins chère » dans les 9 dernières années) alors que la banque de réseau classique facture généralement entre 10 et 20 euros par mois de frais de gestion divers. Evidemment, les banques qui disposent d’agences physiques ont des frais de structure beaucoup plus importants, c’est pour cela qu’elles doivent rajouter des commissions.

En utilisant la voie complètement dématérialisée, Boursorama Banque peut ainsi se permettre d’être une banque très peu chère : 60% de ses clients n’ont payé aucun frais en 2016. Et le coût moyen annuel pour un compte courant ainsi qu’une carte bancaire n’est que de 12 euros ! Maintenant les autres établissements bancaires ont des stratégies légèrement différentes pour la remise de chèques. On peut citer par exemple Monabanq qui permet aux clients de déposer les chèques directement dans tous les distributeurs automatiques du CIC à travers la France (à n’importe quelle heure du jour et de la nuit). Il y a également Hello bank! qui permet à ses clients de déposer leurs chèques dans les agences BNP Paribas.

Hormis Monabanq et Hello bank!, toutes les autres banques en ligne sont logées à la même enseigne que Boursorama Banque en matière de remise de chèques. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez toujours attendre d’avoir plusieurs chèques pour les envoyer au même moment. D’ailleurs, cette façon de remettre les chèques chez Boursorama est valable aussi bien pour le compte particulier que pour le compte auto-entrepreneur Boursorama Pro.

