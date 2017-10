Easy-chèque Boursorama : chéquier en ligne et sans timbre !

Boursorama Banque ne cesse de proposer une offre toujours plus innovante pour vraiment s’imposer comme le leader du marché. Avec plus de 1 million de clients et une tarification très compétitive, la banque en ligne de la Société Générale remplit à bien sa mission et séduit toujours plus de Français. Chez Boursorama Banque, fini le chèque papier, l’enveloppe et le timbre. En effet, vous pourrez envoyer des chèques directement depuis votre espace client ou votre application mobile.

Chèque sans chéquier chez Boursorama Banque

Rien de plus embêtant que de transporter son chéquier partout où vous vous rendez. En effet, c’est encombrant et vous ne vous en servez qu’une fois de temps en temps. Heureusement, Boursorama Banque a la solution qu’il vous faut et vous propose un chèque sans chéquier. L’enveloppe, le timbre et le papier peuvent laisser placer à un chèque dématérialisé que vous enverrez directement depuis votre application mobile et qui arrivera directement au domicile du destinataire. Cette innovation est vraiment plaisante à voir, et rappelle tous ces services innovants mis en avant par la banque à l’instar du service de domiciliation bancaire EasyMove de Boursorama.

En passant par « Envoyer un chèque » depuis l’interface web ou votre application mobile, vous pourrez, en quelques minutes à peine, envoyer un chèque à n’importe quelle personne, sans vous soucier des différents papiers, timbres et enveloppes. Bien évidemment, vous devrez rentrer toutes les informations sur le destinataire, comme vous le feriez sur un chèque en papier classique. Validez en suite votre chèque et Boursorama Banque s’occupe du reste.

Encore plus pratique, vous pouvez faire cela depuis votre smartphone directement, ce qui vise à simplifier encore davantage les démarches et à les rendre encore plus rapides. Pour cela, vous devrez bien évidemment posséder l’application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement sur l’Apple Store ou sur le Google Play Store.

Comment envoyer le chèque en ligne Boursorama Banque ?

Envoyer un chèque en ligne (easy chèque) n’a jamais été aussi simple. Une fois sur votre espace personnel, cliquez sur « action » puis « gestion de chéquier ». Remplissez les informations sur le destinataire (« Editer le chèque »), « Envoyer un chèque », validez, et le tour est joué. Vous recevrez un code à 6 chiffres par SMS ou par téléphone qui vous permettra de valider l’opération. Avant d’envoyer, vous aurez la possibilité de visualiser votre chèque afin de vous assurer que toutes les informations saisies sont correctes. Vous aurez également la possibilité de voir tout votre historique des chèques envoyés depuis votre espace client, à l’instar de ce que vous noteriez dans votre chéquier à chaque fois que vous en remplissez un.

Pour profiter de l’envoie de chèque dématérialisé, il ne vous reste plus qu’à ouvrir un compte chez Boursorama Banque. En ce moment, 80 euros vous sont offerts pour toute première ouverture d’un compte courant dans la banque en ligne de la Société Générale. D’ailleurs, pour finir cet article en beauté, notez que le service d’envoi de chèque est gratuit chez Boursorama Banque tant que vous le faite vous même. Si vous demandez à un conseiller de le faire, le service vous sera facturé 5 euros. Si Boursorama Banque est la banque la moins chère en France depuis 9 ans, ce n’est vraiment pas un hasard.

Visiter le site