EcoTree : investissez dans la plantation d’arbres français !

Comme nous l’avons vu dans un de nos articles récents, le Livret A connait toujours un très grand succès. Ce que vous ne savez certainement pas, c’est qu’il existe des investissements, tout aussi sûrs, et beaucoup plus écolo, qui vous offriront un rendement 3 à 5 fois supérieur que le Livret A. C’est bien là le projet de la start-up française, EcoTree qui vous offre une solution d’investissement très originale : investissez dans l’arbre pour sauver notre planète.

Un investissement rentable et écologique

C’est un projet vraiment très innovant et on ne peut plus intéressant que nous propose la très jeune start-up française, Eco Tree. En effet, cette dernière propose de transformer l’arbre en un investissement financier afin d’inciter les investisseurs à protéger notre planète. Il faut avouer que l’offre est très alléchante. En effet, les rendements espérés sont supérieurs à ceux du Livret A (comptez entre 2 à 4% par an contre 0,75% pour le Livret A) et vous aurez en même bonne conscience. C’est donc faire une pierre deux coups que d’investir dans l’arbre.

Comment investir dans l’arbre ?

Pour cela, rien de plus simple. En effet, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de EcoTree afin d’acheter un ou plusieurs arbres. Le prix est compris entre 15 et 29 euros et les équipes d’EcoTree s’occuperont pour vous de la plantation et de l’entretien de votre arbre. Ce placement est équivalent à un investissement mobilier et vous ne payerez donc pas d’impôts fonciers dessus. Afin d’avoir un petit suivi de l’évolution de votre (vos) arbre(s), vous pourrez les géo-localiser et savoir combien de CO2 ils ont absorbé. Notez également que si votre arbre est coupé avant que vous le revendiez, la vente du bois vous sera reversée intégralement.

A l’heure actuelle, un peu plus de 10.000 arbres ont déjà été plantés, ce qui correspond, en terme de CO2 absorbés, à 219 vols Paris-New York. L’un des 5 fondateurs d’Eco Tree déclare également « Nous possédons à peu près 100 hectares, répartis sur 8 forêts… Nous ouvrons dès le 2 mai la forêt de Pontvallain dans la Sarthe, nous y vendrons des pins maritimes et des pins laricio. ».

Cette start-up très innovante est déjà soutenue par une trentaine d’entreprise et plus de 2.000 particuliers ont déjà acheté au moins un arbre sur leur plateforme. Afin de rendre le projet encore plus original, il est également possible d’offrir un arbre à vos amis et proches. L’arbre sera-t-il LE cadeau de noel 2017 ? Attendez vous à avoir quelques surprises sous votre sapin…

Reconstruisez les forêts tout en épargnant

La principale mission d’Eco Tree est vraiment de reboiser nos forêts. Pour cette raison, ils replantent des arbres dans « des forêts très très abîmées pour les restaurer ». Théophane Le Méné déclare également « Sur nos parcelles, nous favorisons les mélanges entre arbres feuillus et résineux, pour améliorer la biodiversité…On préfère la régénération naturelle à la coupe rase. On ne retourne pas la terre. On plante des petits arbres à côté des grands, chacun contribuant aux bienfaits de l’autre. »

Bien que le site vende un peu son principe comme un investissement financier, ce n’est pas l’image que les créateurs souhaitent véhiculer. « si les gens veulent faire de l’argent pour faire de l’argent, ce n’est pas chez nous qu’il faut venir. Nous ne vendons pas un produit financier mais un actif naturel qui prend de la valeur avec le temps et qui est utile à l’environnement; il faut savoir être patient. » L’investissement dans l’arbre ne rapporte pas du jour au lendemain, mais cela demeure malgré tout une très belle solution alliant bonne action à placement très attractif.

Si vous recherchez avant tout le rendement, c’est sûr que ce n’est pas LE meilleur placement possible. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers les Assurances-Vie ou les offres bourses des différentes banques en ligne. Vous aurez certainement un meilleur rendement…mais vous ne protègerez pas la planète pour vos enfants. Peut-être que demain nous découvrirons ce type d’investissement dans l’offre, toujours plus large, que l’on retrouve dans la banque en ligne.

Un très grand succès en Chine et aux Etats-Unis

Dans ces deux pays, l’investissement dans le bois est déjà très répandu. En effet, les forêts doivent vraiment être reconstruites suite à des années de déforestation. Là bas, « La plus value réalisée sur les arbres, si elle n’excède pas un certain montant, n’est pas taxée parce que la fiscalité est stable et favorable au bois. C’est une valeur plus sûre que l’immobilier » déclare également l’un des créateurs.

Si ce n’est pas par l’intermédiaire de sociétés comme Eco Tree, certaines personnes investissent directement dans le bois en rachetant des forêts toute entières. Cependant, rappelons tout de même que le bois demeure malgré tout un investissement très risqué. En effet, une tempête comme en 1998 et vous pouvez dire adieu à votre épargne investie dans le bois… Comme toujours, une épargne diversifiée dans différents actifs (immobilier, Livret, bois, bourse,…) sera toujours plus sûre que de tout miser sur un seul placement.