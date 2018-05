L’émission d’un chèque de banque chez Monabanq est gratuite

Pour régler un achat conséquent, il est possible de faire appel à un chèque de banque pour garantir une transaction. C’est tout à fait possible dans la banque en ligne Monabanq qui propose l’émission d’un chèque de banque sans frais, à un prix nul. L’envoi par recommandé du chèque de banque sera gratuit, et il faudra simplement s’acquitter des frais postaux.

Chez Monabanq, les chéquiers sont toujours gratuits

Monabanq a toujours proposé de manière très transparente le chèque de banque à ses clients. Pour faire une demande d’un tel chèque, les clients doivent solliciter l’établissement depuis la messagerie de l’espace client. Ils devront indiquer dans le mail le numéro de compte à débiter, le nom du bénéficiaire, l’adresse d’envoi ainsi que le montant du chèque. Encore une fois, le prix pour émettre un chèque Monabanq est nul.

Monabanq se chargera alors d’émettre le chèque de banque et ensuite de l’envoyer au bon bénéficiaire. A noter que pour l’émission et l’envoi d’un chéquier traditionnel, Monabanq ne facture pas non plus de frais. A noter que Monabanq est l’une des deux seules banques en ligne avec Hello bank! à proposer à ses clients de déposer les chèques traditionnels dans un emplacement physique, à savoir les distributeurs automatiques du CIC pour le premier, et les agences BNP Paribas pour le second. Les autres établissements en ligne obligent les clients à envoyer leur chèque par la Poste, ce qui prend non seulement du temps, mais qui coûte aussi de l’argent.

Que font les concurrents pour les chèques de banque ?

Toute l’opération est entièrement gratuite chez Monabanq (hormis les frais postaux), ce qui n’est pas forcément le cas chez tous les autres concurrents en ligne. En l’occurrence, si la plupart ne facturent aucuns frais pour l’émission du chèque de banque, ils facturent parfois des frais pour l’envoi en colis recommandé. C’est le cas par exemple de ING Direct et BforBank qui facturent 5 euros l’envoi recommandé.

Les clients de Hello bank! ont le choix au moment de l’émission : soit ils sollicitent leur conseiller clientèle en ligne, et c’est alors gratuit. Soit ils vont dans une agence BNP Paribas pour obtenir un chèque de banque et dans ce cas-là, il sera facturé 15 euros. On notera cependant que c’est la seule banque en ligne à s’appuyer sur le réseau d’agences physiques de sa maison mère pour offrir un tel service.

Vous pouvez retrouver plus d’information sur le chèque de banque chez Monabanq en allant directement sur le site officiel de l’établissement. Dans la rubrique FAQ, vous pouvez facilement trouver les réponses aux questions basiques sur les chèques. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il est possible de solliciter le service client en ligne (élu « service client de l’année 2018 » !), par l’intermédiaire d’un chat.

