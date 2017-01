Epargne : le LDD toujours dans le coeur des Français

A l’instar du Livret préféré des Français, le Livret A, le LDD est un placement réglementé et offre une rémunération nette de 0,75% par an. Le Livret de Développement Durable assure des revenus sans aucun risque et parvient toujours autant à séduire les Français. A l’heure actuelle, son taux est encore supérieur à l’inflation et il demeure un placement intéressant.

Le LDD est l’enfant du Codevi qui vit le jour en 1983. Comme tous les livrets réglementés, il est non imposable et ne peut être ouvert que dans une seule banque. Son taux de 0,75% est certes faible mais vous assure un revenu sans aucun risque contrairement à d’autres placements plus risqués et offrant par conséquent de meilleurs rendements.

Tout comme son petit concurrent, le Livret A, il permet d’effectuer des dépôts et des retraits à tout moment pour des montants minimum de 15 euros. Tous les 15 jours complets (entre le 1er et le 15 et entre le 16 et le 31), l’argent placé sur votre LDD vous génère des intérêts. A chaque début de nouvelle année, les intérêts générés vous sont crédités sur le Livret.

12.000 euros de plafond maximum

Depuis le 1er octobre 2012 le plafond n’est plus de 6.000 euros mais de 12.000 euros. L’avantage d’un Livret réglementé comme le LDD est que l’Etat se porte garant de l’ensemble de l’épargne placée sur le compte bien que une certaine quantité de votre épargne est conservée directement par votre établissement bancaire. Cependant, pas plus de 65% des ressources peuvent être centralisées par la Caisse des Dépôts et Consignations. Grace aux dépôts, la CDC parvient à financer la politique de la Ville, les logements sociaux et les petits et moyennes entreprises.

Globalement, le LDD reste encore un placement très intéressant. En effet, il est à la fois liquide et sécurisé et son taux, bien que faible, reste supérieur à l’inflation. En d’autres termes, vous gagnerez de l’argent si vous le placez sur votre LDD. Seule condition pour disposer d’un Livret de Développement Durable, vous devrez avoir 18 ans minimum. Rappelons également que sa durée minimale de placement est de 1 mois et qu’il n’existe pas de durée maximale.

Livrets non réglementés : véritables concurrents du LDD et du Livret A

Face à ces Livrets réglementés qui ne rémunèrent qu’à 0,75%, les banques en ligne proposent des livrets non réglementés, et donc, rémunérés en brut, très intéressants. Afin d’attirer des sommes importantes, BforBank et ING Direct ont fait le choix d’un taux boosté pour les 2 premiers mois de dépôt. Ainsi, vous toucherez un rendement de 3% sur le Livret d’Epargne Bforbank et 2.50% sur le Livret Orange de ING Direct dans la limite respective de 75.000 et 50.000 euros. Par la suite, les taux descendent respectivement à 0,4 et 0,2% brut…Si vous souhaitez avoir le meilleur taux, hors période de bienvenue, il faudra vous rendre chez Hello Bank!. En effet, son Livret Epargne Hello + rémunère jusqu’à 1,2% selon le montant placé sur le compte. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des banques en ligne pour connaître toutes leurs offres en détails.

