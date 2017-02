Excellent début d’année pour le Livret A !

Alors même que son taux est actuellement de 0,75% net, le Livret A a démarré 2017 sur les chapeaux de roues. Alors que 2014 et 2015 avaient affiché des résultats dans le rouge, 2016 s’était bien terminée avec une collecte nette de 1,75 milliard d’euros. D’après les premières données de 2017, on devrait véritablement assister à une année exceptionnelle.

Le Livret préféré des Français

Un moment boudé par les Français, le Livret A fait un retour en fanfare en France. Sans aucun doute, il a de nouveau conquis le coeur de millions d’individus qui l’apprécient, pour son absence totale de risque… malgré le faible rendement de 0,75% net. En tant que Livret Réglementé, il offre en effet un rendement exempt de tout prélèvement social ou impôt. Seul inconvénient, il est plafonné à 22.950 euros.

Ce sont pas moins de 2,89 milliards d’euros nets qui ont été collectés en janvier 2017. Cela signifie que la différence entre les dépôts et les retraits est de 2,89 milliards d’euros, ce qui est exceptionnel. Les données fournies par la Caisses des dépôts annoncent ainsi une très belle année pour 2017. Ce chiffre est d’autant plus prometteur qu’il bat à plat de coutures la décollecte nette de 810 millions d’euros en janvier 2016.

Pour de meilleurs rendements, tournez vous vers d’autres placements

Si, comme beaucoup de Français, vous restez malgré tout assez frustrés par ce très faible rendement de 0,75% net, vous pouvez toujours placer votre argent dans d’autres livrets, tout aussi surs, mais plus rémunérateurs. Les banques en ligne ont toutes leur Livret d’épargne non réglementé proposant un taux qu’elles peuvent décider comme bon leur semble. On peut notamment citer le Livret Epargne Hello + de Hello Bank et son taux de 1,2% ou encore le Livret Epargne de BforBank qui offre un taux de 3% pendant les deux premiers mois de placement dans la limite de 75.000 euros. Jusqu’il y a quelques jours, Fortuneo proposait également une offre semblable à 2,5% pendant 4 mois. Malheureusement, elle est temporairement interrompue et nous espérons qu’elle sera réactivée très bientôt.

Visiter BforBank

Les assurances vie proposées par les banques en ligne sont également très compétitives. En effet, la moyenne du marché est proche de 1,7% tandis que vous trouverez des taux proches de 2,5% dans les banques en ligne. On peut citer BforBank, Fortuneo ou encore Boursorama Banque avec son rendement de 2,65% en 2016. Notez que BforBank et Fortuneo offrent respectivement 150 et 100 euros pour toute ouverture d’une assurance vie.

N’hésitez pas à consulter notre comparatif des banques en ligne pour plus d’informations sur l’ensemble de leur offre très compétitive.